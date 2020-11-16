الجوع وكورونا يفتكان بولاية تكساس مع مليون إصابة وطوابير من آلاف السيارات بانتظار طعام مجاني

وقام بنك نورث تكساس للأغذية بتوزيع أكثر من 600 ألف رطل من الطعام لنحو 25 ألف شخص يوم السبت ، بحسب المتحدثة آنا كوريان. وقالت كوريان لشبكة سي ان ان إنه تم توزيع 7280 ديكًا روميًا على العائلات.

تُظهر الصور المقدمة من البنك آلاف السيارات على مد النظر بألاف الناس الذين ينتظرون دورهم من أجل توزيع معلبات من الأغذية في منطقة بارك فير، وكانت هناك لفتات انسانية مميزة من المتطوعين ومن قدموا التبرعات.

وقالت كوريان إن الحاجة إلى الغذاء “زادت بالتأكيد” مع انتشار الوباء ، حيث أصبحت تكساس الأسبوع الماضي أول ولاية أمريكية تبلغ عن مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقالت: “أربعون في المائة من الأشخاص الذين يأتون عبر أبواب شركائنا يفعلون ذلك للمرة الأولى”.

وقالت سامانثا وودز ، وهي من سكان دالاس ، لـ KTVT التابعة لشبكة CNN وهي تنتظر في سيارتها: “أرى النعم تأتي إلينا لأننا جميعًا نكافح. وأنا أقدر مساعدة شمال تكساس لنا”.

“إنه لأمر مدهش حقًا وأشكر الله أنني تمكنت من الدخول في الصف هذا الصباح.”

وتحدثت امرأة في سيارة وأكدت للشبكة التلفزيونية إنها كانت تعاني من الجوع قائلة: “لم أعمل منذ ديسمبر. لا يمكنني العثور على وظيفة ، لقد توقفوا عن بدل البطالة وهي مشكلة كبيرة”.