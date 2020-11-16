الإمارات: القانون يتيح العمل لدى أكثر من جهة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت.

ولفتت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها أتاحت إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل جزئياً، مشترطة أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى للعامل تصريح عمل لبعض الوقت وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

تتيح لك الوزارة إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر تعمل لديه جزئياً، بعد أن تستخرج لك المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت.#الامارات #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين #حكومة_الإمارات pic.twitter.com/97HAE2Zoqw — MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) November 14, 2020

وأشارت بأن الخدمة تعطي المنشأة الحق في استخدام عامل يقيم داخل الدولة، للقيام بعمل تقضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم طباعة الطلبات في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية.

وفي رد على استفسار مرتبط، أكدت الوزارة ان القرار لا يشمل فئة العمالة المساعدة.