محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

الإمارات: القانون يتيح العمل لدى أكثر من جهة

نوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: القانون يتيح العمل لدى أكثر من جهة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون أتاح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، على أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى تصريح عمل لبعض الوقت.

ولفتت الوزارة في تغريدة  على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها أتاحت إمكانية العمل لدى أكثر من جهة بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل جزئياً، مشترطة أن يتم ذلك بعد أن تستخرج المنشأة الأخرى للعامل تصريح عمل لبعض الوقت وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت بأن الخدمة تعطي المنشأة الحق في استخدام عامل يقيم داخل الدولة، للقيام بعمل تقضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم طباعة الطلبات في مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية.

وفي رد على استفسار مرتبط، أكدت الوزارة ان القرار لا يشمل فئة العمالة المساعدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا