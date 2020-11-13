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الإمارات : اتاحة التنقل عبر المنافذ البرية لمواطني سلطنة عمان مع ضرورة تقديم فحص كورونا المستجد

الإمارات تتيح التنقل عبر المنافذ البرية وفق الإجراءات الاحترازية لمواطني سلطنة عمان اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات : اتاحة التنقل عبر المنافذ البرية لمواطني سلطنة عمان مع ضرورة تقديم فحص كورونا المستجد

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 .

هذا ويشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص /PCR/ سلبية على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في سلطنة عمان الشقيقة وأن تكون مدة صلاحية الفحص لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، والالتزام بإجراء فحص كوفيد 19 في المنافذ عند الوصول واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتكولات المعتمدة بالإضافة إلى تثبيت تطبيق الحصن، كما يلتزم الزوار من موطني السلطنة بإجراء فحص /PCR/ في اليوم الرابع في حالة البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة .

كما نوهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.

 

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