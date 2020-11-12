سوريا: مرسوم تعديل قانون خدمة العلم يرفع البدل النقدي لمساعدة الخزينة

أثارت التعديلات التي أدخلت على قيمة بدل الخدمة العسكرية في سوريا جدلا واسعا بسبب توقيتها عقب مؤتمر تسهيل عودة النازحين حيث أصبح يترتب دفع 10 آلاف دولار للمكلفين بالخدمة العسكرية في حال رغبوا بدفع بدل نقدي.

يأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة الأنباء السورية سانا، نص المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الأحد، بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل لتشمل لأول مرة البدل الداخلي أي ‌استفادة العسكريين الموجودين في الخدمة الإلزامية من أحكام البند القاضي بأحقية المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

أما قيمة البدل للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فقد ارتفع وأصبح يتراوح بين 10 آلاف دولار و3 آلاف دولار وهي القيمة الأقل لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف (وكانت قيمة البدل سابقا 2000 دولار).

وكان وزير المالية، كنان ياغي، قال خلال جلسة مجلس الشعب أمس، الثلاثاء، إن وزارته تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال استشيرت بذلك، مؤكدًا أن الموضوع قيد الدراسة وقد يظهر شيء ما عنه قريبًا.