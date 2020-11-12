محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

سوريا: مرسوم تعديل قانون خدمة العلم يرفع البدل النقدي لمساعدة الخزينة

أعلنت الحكومة السورية أنها خسرت ودائع بالمليارات في البنوك اللبنانية مع الأزمة المالية، وأعلن يوم الأحد عن تعديلات البدل النقدي لقانون خدمة العلم الذي يتوقع منه أن يساهم بدعم الخزينة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سوريا: مرسوم تعديل قانون خدمة العلم يرفع البدل النقدي لمساعدة الخزينة
الصورة، مدينة دمشق تصوير برنار غانون- ويكيبيديا

أثارت التعديلات التي أدخلت على قيمة بدل الخدمة العسكرية في سوريا جدلا واسعا بسبب توقيتها عقب مؤتمر تسهيل عودة النازحين حيث أصبح يترتب دفع 10 آلاف دولار للمكلفين بالخدمة العسكرية في حال رغبوا بدفع بدل نقدي.

يأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة الأنباء السورية سانا، نص المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الأحد،  بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم المتعلقة بدفع البدل لتشمل لأول مرة البدل الداخلي أي ‌استفادة العسكريين الموجودين في الخدمة الإلزامية من أحكام البند القاضي بأحقية المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

أما قيمة البدل للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فقد ارتفع وأصبح يتراوح بين 10 آلاف دولار و3 آلاف دولار وهي القيمة الأقل لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف (وكانت قيمة البدل سابقا 2000 دولار).

وكان وزير المالية، كنان ياغي، قال خلال جلسة مجلس الشعب أمس، الثلاثاء، إن وزارته تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال استشيرت بذلك، مؤكدًا أن الموضوع قيد الدراسة وقد يظهر شيء ما عنه قريبًا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا