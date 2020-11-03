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سفارة السعودية في النمسا تطلب من مواطني المملكة توخي الحيطة والحذر

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا بالمواطنين السعوديين المتواجدين في فيينا توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سفارة السعودية في النمسا تطلب من مواطني المملكة توخي الحيطة والحذر

كما دعت  السفارة إلى تجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

يأتي ذلك في أعقاب قيام مسلّحبن مساء الإثنين في فيينا بأطلاق النار من رشاشاتهم في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة النمسوية، في “هجوم إرهابي” أسفر عن قتيلين على الأقلّ و14 جريحاً، بينهم ستّة بحالة حرجة.

وقالت الشرطة النمسوية في حسابها على تويتر إنّه “حصل إطلاق نار في ستّة مواقع” وقد “توفي شخص واحد وأصيب عديدون” آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ “عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً”.

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