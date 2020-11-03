سفارة السعودية في النمسا تطلب من مواطني المملكة توخي الحيطة والحذر

كما دعت السفارة إلى تجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في ڤيينا توخي الحيطة والحذر والبقاء مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الامكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

وعند الضرورة يرجى التواصل مع السفارة على مدار الساعة على الرقم: 00436765029292 https://t.co/JFMsZZsmA8 — KSA Embassy, Vienna (@KSAembassyAT) November 2, 2020

يأتي ذلك في أعقاب قيام مسلّحبن مساء الإثنين في فيينا بأطلاق النار من رشاشاتهم في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة النمسوية، في “هجوم إرهابي” أسفر عن قتيلين على الأقلّ و14 جريحاً، بينهم ستّة بحالة حرجة.

وقالت الشرطة النمسوية في حسابها على تويتر إنّه “حصل إطلاق نار في ستّة مواقع” وقد “توفي شخص واحد وأصيب عديدون” آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ “عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً”.