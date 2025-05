قتلى وجرحى في “هجوم إرهابي” شنّه مسلّحون في ستة مواقع بوسط فيينا

تحديث للخبر:قتل المهاجم برصاص الشرطة وقالت الشرطة النمسوية في حسابها على تويتر إنّه “حصل إطلاق نار في ستّة مواقع” وقد “توفي شخص واحد وأصيب عديدون” آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ “عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً”.

وأضافت التغريدة أنّ الهجوم الذي وقع في الساعة الثامنة مساء (21,00 ت غ) شارك فيه “العديد من المشتبه بهم المسلّحين ببنادق”.

وفجر الثلاثاء نقل التلفزيون النمساوي العمومي “أو آر أف” عن رئيس بلدية العاصمة مايكل لودفيغ قوله إنّ حصيلة الضحايا ارتفعت إلى قتيلين بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها.

One of the terrorists being chased and captured by police on motorcycle. #Vienna #ViennaShooting #ViennaTerrorAttack pic.twitter.com/5ZCoHKY2FJ

وفي حين ركّزت وسائل إعلام محلية على أنّ الهجوم وقع قرب كنيس كبير في وسط العاصمة، كتب رئيس الطائفة اليهودية في فيينا أوسكار دويتش على تويتر “حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا كان المستهدف هو الكنيس أم لا”.

ولم تتبنّ الهجوم أيّ جهة في الحال كما لم تنشر السلطات أي تفاصيل عن هوية المهاجمين أو دوافعهم المحتملة.

ووقعت عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من المساء، قبيل ساعات من دخول إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمرّ بها البلاد.

Tw // antisemitism , mass shooting , terror attack

.

.

.

This happened in Vienna tonight,a shooting at a synagogue (aka Jews prayer house).

Talk about this! Share it!

This is sick and I’m honestly terrified,pls keep them in your prayers tonight!! pic.twitter.com/zRT4H9ZIF0

— cause sick (@yuvsgolden) November 2, 2020