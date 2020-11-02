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شرطة دبي تؤكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاة رجل أعمال

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة رجل الأعمال، سنديكا دوكولو، زوج إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس الأنغولي السابق

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شرطة دبي تؤكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاة رجل أعمال

وتوفي رجل الأعمال وجامع التحف الفنية البالغ من العمر 48 عاما، غرقاً أثناء ممارسته رياضة الغوص الحُر شمالي جزيرة ديرة.

وأعلنت شرطة دبي في بيان ” إنها تلقت في 29 تشرين الأول/أكتوبر بلاغا يفيد بغرق شخص أثناء ممارسة رياضة الغوص بالقرب من جزيرة أم الحطب شمال جزيرة ديرة قبالة سواحل دبي على بعد 7 ميل بحري، وعليه تحركت فرق الإنقاذ البحري للبحث عن الشخص إلى تم العثور عليه متوفياً أثناء قيامه بعملية الغوص الحر المعروفة باسم” الحياري”، وهي طريقة الغوص بدون الاستعانة بأسطوانة غاز الأوكسجين.

وفتحت شرطة دبي تحقيقاً حول ملابسات الوفاة واستمعت إلى أقوال أصدقاء المتوفى وأطلعت على نتائج تقرير الطب الشرعي، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي شبهة جنائية للوفاة.

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