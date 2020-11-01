إطلاق تطبيق جديد لتعليم اللغة العربية بطريقة سهلة

أطلق برنامج “عربي arabee ” لتعلّم اللغة العربية الحائز على العديد من الجوائز تطبيق العائلة رسميًا هذا الأسبوع.

وتقول الشركة إن هدفها ورؤيتها هي جعل اللغة العربية ممتعة وسهلة التعلم للجميع في المنزل والمدرسة.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير والمُتواصل للبرنامج في العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وأصبح برنامج “عربي arabee ” متاحًا الآن على متجري غوغل بلاي وأي أو إس لأبل للعائلات ليتمكنوا من استخدامه في منازلهم وأينما كانوا.

يعمل برنامج اللغة العربية المبتكر “عربي arabee ” على تغيير الطريقة التي يتم بها تدريس اللغة العربية في المدارس والمنزل بحيث يُقدّم منصة تفاعلية رقمية ومدعومة بمصادر ورقية تتوافق مع المعايير الدولية للغات (الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات) وتوقعات وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة، متيحاً التعلم التدريجي والفعال والشامل.

يُقدّم البرنامج حتى الآن 4 مستويات تتعليمية للأطفال بطريقة تجعل تعلم اللغة العربية سهلاً وممتعًا. يقول سعيد باسويدان “رئيس مجلس إدارة عربيarabee “: “يُسعدنا أن نعلن عن إطلاق تطبيق العائلة لبرنامج “عربي arabee ” المتاح للتنزيل في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. لقد عمل فريقنا في “عربي arabee ” دون توقّف لتطوير هذا البرنامج الممتع والتفاعلي من أجل خلق مجتمع محب للغة العربية. إنّ اللغة العربية جزءٌ مهم من ثقافتنا وتراثنا، وتماشيًا مع رؤية الإمارات لعام 2021 والتي أعلنها قادة البلد فإننا نهدف إلى تعزيز وتشجيع الناس من كلّ أنحاء العالم لتعلم اللغة العربية والاستمتاع بها أثناء تعلّمها”.