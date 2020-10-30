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تونس تفتح تحقيقا قضائيا في شبهة تورط تونسي في هجوم مدينة نيس الفرنسية

قال متحدث قضائي لرويترز يوم الخميس إن جهاز مكافحة الإرهاب بتونس فتح تحقيقا في شبهة تورط تونسي في هجوم مدينة نيس الفرنسية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تونس تفتح تحقيقا قضائيا في شبهة تورط تونسي في هجوم مدينة نيس الفرنسية
أعلى اليمين إبراهيم العويساوي، وصورة لاثنين من ضحاياه- سيمون باريتو سيلفا وهي برازيلية وعامل في الكنيسة اسمه فنسنت لوك

وقال محسن الدالي لرويترز إن “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا عدليا في شبهة تورط تونسي في هجوم نيس الإرهابي”.

ونقلت أ ف ب عن مصادر مطلعة  أن منفذ الاعتداء الذي قتل الخميس ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس تونسي في الـ 21 من العمر وصل إلى اوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر وفرنسا مطلع اكتوبر.

ويدعى الشاب وفقا للمصادر  إبراهيم العويساوي. ووصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.

وقال مصدر تونسي إن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر في بوحجلة بالقيروان وكان يقيم مؤخرا في صفاقس .

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