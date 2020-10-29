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اعتقال سعودي هاجم القنصلية الفرنسية بجدة

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الخميس، عن “هجوم بآلة حادة على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اعتقال سعودي هاجم القنصلية الفرنسية بجدة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن “القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف الرائد الغامدي، بأنه “تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وقع ذلك بعد ساعات من أنباء عن مقتل 3 في هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، ونقلت تقرير عن الشرطة الفرنسية عن قطع رأس إمرأة خلال الهجوم فيما دعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد. 

ويأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني فيما أعاد المسؤولون الفرنسيون نشر الرسوم وعُرضها على نطاق واسع وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، بعد مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الإسلام يمر بأزمة حول العالم.

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