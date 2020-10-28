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السعودية: منح 500 ألف ريال لذوي المتوفى بكورونا في القطاع الصحي

صرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: منح 500 ألف ريال لذوي المتوفى بكورونا في القطاع الصحي

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن صرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ 

جاء ذلك خلال اطلاع مجلس الوزراء أمس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت سبعة ملايين فحص ، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.

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