السعودية: منح 500 ألف ريال لذوي المتوفى بكورونا في القطاع الصحي

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن صرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ

#عاجل#مجلس_الوزراء: يصرف مبلغ مقداره (000ر500) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.#واس pic.twitter.com/pimZ4KwfAp — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 27, 2020

جاء ذلك خلال اطلاع مجلس الوزراء أمس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت سبعة ملايين فحص ، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.

#أخبار_السعودية | اتصال هاتفي مع ناصر الهزاني: هذه المبادرة جاءت بهدف التخفيف من آثار وباء كورونا ودعم الفئات الأكثر تضررًا والأشد حاجة. pic.twitter.com/HV3QRANomc — قناة السعودية (@saudiatv) October 19, 2020