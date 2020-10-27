السعودية: صندوق للقروض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الشركة التقنية الناشئة، التي توفر منصة واحدة لإدارة المطاعم ونقاط البيع لمساعدة أصحاب المطاعم والمقاهي على إدارة أعمالهم، بأنها تمكنت من جمع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال سعودي) لدعم تجار المأكولات والمشروبات السعوديين لتخطي التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 من خلال تمكينهم من الحصول على قروض صغيرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وحول ذلك قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس: “يمثل التدفق النقدي نقطة هامة لأصحاب الأعمال الصغيرة في الوقت الحالي، لذلك أردنا أن نوفر لهم منصة شاملة تغطي احتياجاتهم المالية كذلك بما يساهم في دفع عجلة نمو أعمالهم”.

من جهته قال عبد الله طهبوب، المدير المالي في فودكس: “نسعى من خلال إطلاق هذا الصندوق إلى إحداث ثورة في طريقة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيمكن الصندوق المستفيدين من الاقتراض بشكل أسرع وأكثر مرونة من معظم مرافق الإقراض في المنطقة. عملية التقديم لدينا مباشرة، حيث يتم استكمال كل ما يتعلق بالطلب إلكترونياً عبر منصتنا، مع منح الموافقة الأولية في غضون أقل من 24 ساعة والموافقة النهائية في غضون سبعة أيام. ويتراوح حجم القروض التي تقدمها فودكس كابيتال ما بين 5000 دولار أمريكي (18,750 ريال سعودي) وحتى 133,000 دولار أمريكي (500,000 ريال سعودي) حسب الحاجة من قبل المشاريع الصغيرة”.

وبهدف إطلاق الصندوق، عقدت فودكس كابيتال شراكة مع شركة “معالم للتمويل” التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي الشركة الرائدة في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما حصل المنتج على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وستركز المرحلة الأولى بشكل أساسي على عملاء فودكس الحاليين، المؤهلين مسبقاً، ليتم بعد ذلك توفير القروض على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الحالي.

وتابع الزيني قائلاً: “لقد كان توفير التمويل للمشاريع جزءاً من رؤيتنا منذ البداية، وذلك بهدف تقديم منصة متكاملة لأصحاب الأعمال ليتمكنوا من إدارة أعمالهم على أفضل وجه. ونفتخر في فودكس بقدرتنا اليوم على السماح للتجار بتمويل رأس مالهم العامل من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى قروض صغيرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال فودكس كابيتال، مع الحفاظ على هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا وتسهيل أعمالهم”.

نجحت فودكس حتى الآن في خدمة أكثر من خمسة آلاف عميل وتنفيذ ما يربو على أكثر من مليار طلب من خلال منصة فودكس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي) شهرياً عام 2020. وتوفر الشركة حالياً خدماتها إلى أكثر من خمسة آلاف عميل وعشرة آلاف مطعم ومنفذ لبيع الأطعمة والمشروبات. وبعد ترسيخ مكانتها في السوقين السعودية والإماراتية منذ انطلاقتها الأولى عام 2014، دشنت فودكس عملياتها في مصر خلال الشهر الماضي، وهي حالياً في طور إغلاق جولتها الاستثمارية الثانية.

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