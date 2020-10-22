كيف يستفيد أبناء السعوديّات والسعوديات المُتزوجات من أجانب من التعديلات الجديدة

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/ 12/ 1433هـ، المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، وذلك على النحو الموضح في القرار- بحسب صحيفة أم القرى الرسمية.

تمنح التعديلات الجديدة أولاد المواطنة السعوديّة المتزوجة من غير السعودي من المقيمين في المملكة، الإقامة على كفالة والدتهم، مما يسهل معاملات الإقامة وتجديدها، دون الاضطرار للخروج نهائيّاً.

التعديل الوزاري أتاح وضع الأبناء على كفالة الأم وسمح للأم السعوديّة، بطلب استقدامهم، إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها، وليس عليهم ملحوظات أمنيّة كاشتراطٍ وحيدٍ، مع تحمّل الحكومة رسوم إقامة أولاد المُواطنة السعوديّة، كما سمح لأولادها العمل لدى الغير في القطاع الخاص، دون نقل كفالتهم، ويُعاملون مُعاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة.

واشترطت أن يكون الزواج قد تمّت المُوافقة عليه من الجهات المُختصّة مع توثيق عقد النكاح ووجود وثائق للأولاد لإثبات هويّاتهم ويُقدّر عدد أبناء السعوديّات في السعوديّة، بحوالي مليون و500 ألف شخصاً.