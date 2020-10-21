طعن سيدتين جزائريتين قرب برج إيفل

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة “العرب القذرون” ونشرت للقطات للحادث على فيسبوك.

يأتي ذلك بعد تعرض امرأتين مسلمتين للطعن تحت برج إيفل وسط تصاعد التوترات في باريس، بعد قطع رأس مدرس الأسبوع الماضي. وقالت إحدى الضحايا إنهما اقتربا مع أولادهما من منطقة مظلمة فهاجمتهما كلاب، ثم قامت امرأتين بتوجيه الشتائم لهم.

وقالت الشرطة إن المحتجزات وصفن بأنهن نساء بيض بملامح أوروبية ، ويواجهن الآن تهم “الشروع في القتل” بحسب ما نقلته صحف فرنسية.

وجرى التعرف على ضحايا الطعن وتبين أنهن فرنسيات من أصول جزائرية إحداهما سيدة تدعى “كنزة “49 سنة ، و ابن عمها واسمها”أمل” التي تصغرها بسنوات قليلة، وقال مصدر في التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب في الرئة ، بينما أجريت عملية جراحية على إحدى يدي أمل.

ويأتي ذلك في أعقاب تحريض رسمي ضد المسلمين بسبب حادثة قتل للمدرس صمويل باتي البالغ من العمر 47 عامًا يوم الجمعة الماضي على يد لاجئ بعد عرض رسوم كاريكاتورية تهكم على النبي محمد أمام فصل في المدرسة الثانوية حول حرية التعبير.

ويعمل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على مشروع قانون لمواجهة التطرف الديني.

لكن أعضاء من الجالية المسلمة في فرنسا التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين اشتكوا من “الإسلاموفوبيا” الناجم عن قمع المساجد والمنظمات الإسلامية.

ورد في بيان صادر عن شرطة باريس ما يلي: “في 18 أكتوبر، حوالي الساعة 8 مساءً، تدخلت الشرطة بعد مكالمة طوارئ من امرأتين أصيبتا بالسكاكين في شارع Champs-de-Mars” – بجانب برج إيفل”.