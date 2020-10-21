محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

الإمارات: 29 أكتوبر إجازة المولد النبوي

تقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: 29 أكتوبر إجازة المولد النبوي

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة على سموهم بموفور الصحة والعافية بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا