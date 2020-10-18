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دبي : استئناف إقامة الأعراس والمناسبات الاجتماعية في القاعات والمنشآت الفندقية

السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتباراً من 22 أكتوبر الجاري، مع مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي : استئناف إقامة الأعراس والمناسبات الاجتماعية في القاعات والمنشآت الفندقية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية.

ويأتي القرار بناء على التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبَل الجهات المعنيّة، حيث شددت اللجنة على أهمية تعاون الأُسَر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة، لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد وتجنيبهم  التعرُّض للإصابة بفيروس كورونا المُستجَد أو انتشار العدوى بين الحضور.

وتشمل اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الأماكن المشار إليها التالي:

– ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 200 شخص وألا يزيد في الخيام والمنازل على 30 شخصاً كحد أقصى وفق الطاقة الاستيعابية للمكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة من المساحة الكلية للمكان 

– إلزامية ارتداء الكمامات طوال الوقت وإمكانية إزالتها أثناء الجلوس على الطاولات فقط

– الحد الأقصى لعدد الحضور على الطاولة الواحدة 5 أشخاص

– تجنّب الجلوس وجهًا لوجه أو على مسافات متقاربة (لا تقل عن 1.5 متر بين شخص وآخر)

– ترك مسافة مترين بين كل طاولة والأخرى 

– يجب ألا تتجاوز مدة الحفل أربع ساعات في القاعات والمنشآت الفندقية والمنازل والخيام والقاعات المؤقتة

– حثّ الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور ضماناً لسلامتهم

– الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مرضية مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة   

 

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