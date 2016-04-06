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الإعدامات في 2015 بلغت أعلى مستوى منذ 25 عاما، 90% منها في 3 دول إسلامية

 برلين 6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن عام 2015 شهد أعلى مستوى لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1990 وإن نحو 90 بالمئة منها كان في ثلاث دول هي إيران والسعودية وباكستان.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإعدامات في 2015 بلغت أعلى مستوى منذ 25 عاما، 90% منها في 3 دول إسلامية

 برلين 6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن عام 2015 شهد أعلى مستوى لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1990 وإن نحو 90 بالمئة منها كان في ثلاث دول هي إيران والسعودية وباكستان.

وذكرت المنظمة أن 1634 شخصا على الأقل أعدموا العام الماضي وأضافت أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير نظرا لعدم وجود أرقام محددة للصين.

وقال أوليفر هندريتش الخبير في عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا “ارتفع عدد الإعدامات المعروفة لأكثر من 50 بالمئة مقارنة بعام 2014. هذا تطور مقلق ومزعج.”

وقالت منظمة العفو الدولية إن 977 شخصا على الأقل أعدموا في إيران العام الماضي معظمهم في جرائم مخدرات بينما نفذ ما يربو على 320 حكما بالإعدام في باكستان وأعدم 158 شخصا على الأقل في السعودية.

وفي الولايات المتحدة قالت العفو الدولية إن 28 شخصا أعدموا العام الماضي وهو أدنى رقم منذ عام 1991.

وقالت المنظمة إنه من المعتقد أن الصين ما زالت أكبر دولة تنفذ أحكام الإعدام مع تنفيذ الحكم سنويا في الآلاف غير أن الرقم المحدد يعد من أسرار الدولة.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال عن التقرير إن منظمة العفو كثيرا ما تصدر بيانات “غير منصفة” عن الصين وتفتقر للموضوعية.

وأضاف في إفادة صحفية يومية في بكين “ومن ثم نحن غير مهتمين بالتعليق عليها.”

وقالت العفو الدولية إن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام تمثل أقلية لأول مرة الآن وأضافت أن 102 دولة ألغت حكم الإعدام لكل الجرائم بحلول نهاية 2015 مقارنة بستين دولة في 1996.

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