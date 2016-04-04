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السعودية:الدرجة الجامعية حداً أدنى لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر﻿

رفعت وزارة الخدمة المدنية الحد الأدنى من التأهيل العلمي لسلاسل فئات وظائف (رؤساء مراكز الهيئات الدينية ، رؤساء الهيئات الدينية ، أعضاء الهيئات الدينية) إلى الدرجة الجامعية بناء على قرار وزير الخدمة المدنية خالد العرج

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية:الدرجة الجامعية حداً أدنى لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر﻿

رفعت وزارة الخدمة المدنية الحد الأدنى من التأهيل العلمي لسلاسل فئات وظائف (رؤساء مراكز الهيئات الدينية ، رؤساء الهيئات الدينية ، أعضاء الهيئات الدينية) إلى الدرجة الجامعية بناء على قرار وزير الخدمة المدنية خالد العرج.

كما نص القرار على رفع مستوى بداية سلسلة فئات وظائف (أعضاء الهيئات الدينية) من المرتبة السادسة، وكذلك بداية سلاسل فئات وظائف (رؤساء مراكز الهيئات الدينية) من المرتبة الثامنة، وتغيير المدى الوظيفي لسلاسل فئات وظائف (رؤساء مراكز الهيئات الدينية، أعضاء الهيئات الدينية ) إلى المرتبة الثانية عشرة بحسب ما نقلته صحيفة الرياض.

 

كما نص القرار العمل بذلك من تاريخ صدوره، وإضافة ما تضمنه إلى الجزء الثاني من دليل تصنيف الوظائف ( المجموعة العامة للوظائف الدينية).

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد تدارست هذا التطوير الوظيفي الذي يعكس رغبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إعادة النظر فيما ورد بدليل تصنيف الوظائف حول سلاسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف الهيئات الدينية.

 

الجدير بالذكر أن دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية يخضع للمراجعة بصفة مستمرة، بغرض أن تواكب محتوياته ما يطرأ على الوظيفة العامة من تغيير وتطور، وأن يستجيب لكل المتغيرات، بما في ذلك التخصصات العلمية التي تستجد لدى جهات الأعداد بغرض تحديد الفئات الوظيفية المناسبة لها، متى ما كانت تتلاءم تلك التخصصات مع متطلبات الوظيفة العامة.

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