إمارة سعودية تستعين بالقبيلة لمحاصرة بذخ حفلات الزفاف

رفعت إمارة منطقة سعودية لواء مكافحة البذخ في الأوساط المجتمعية خاصة في الزيجات، وذلك عبر مجموعة من المبادرات، وسعت الإمارة لتنفيذ ذلك التوجه، بالاستعانة بمشايخ وأعيان القبائل للحد من هذه المظاهر.

ونقلت صحيفة “مكة” السعودية عن مصادرها إن تلك الخطوة جاءت في إحدى توصيات اجتماعات لجنة الخدمات الصحية والاجتماعية التابعة لإمارة عسير؛ جنوب غرب المملكة، وأن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد استجاب لطلب اللجنة في إحدى توصياتها، حيث خاطب محافظي محافظات المنطقة للاجتماع مع المشايخ والأعيان لتبني المبادرات فيما يخص تخفيض تكاليف الزواج، والحد من ظاهرة البذخ المالي في الزواجات والمناسبات مثل السموة والزيارات بين القبائل وغيرها، وما يتم تداوله خلال مواقع التواصل الاجتماعي من التباهي بذلك والإسراف في الولائم وما تبعها.

وطلب الأمير فيصل الإفادة خلال شهر من نتائج تلك الاجتماعات التي عقدت مع مشايخ وأعيان القبائل وتضمين المبادرات والتوصيات المقترحة.

وأشارت الصحيفة اليومية إلى أن ذلك جاء بعد أن تم تداول صور ومقاطع فيديو “بكثرة في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح مدى الإسراف في المناسبات وحفلات الزواج، مما جعل بعض المختصين والمتابعين يطالبون بضرورة التدخل، لمنع انتشار تلك الممارسات بين أفراد المجتمع”.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة بريدة العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم، وسط المملكة، حذرت في يناير/كانون الثاني الماضي من مظاهر البذخ والتبذير التي يقوم البعض بالترويج لها عبر مقاطع الفيديو.

وتنتشر بين الحين والآخر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الكثير من مظاهر بذخ وتبذير في دول الخليج العربية عموماً، والسعودية خصوصاً.