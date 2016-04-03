محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

سعودية تقاضي زوجها وتطالبه برد سلفة 30 ألف ريال

مواطنة سعودية تشتكي على زوجها أمام القضاء وتطالبه برد سلفة 30 ألف ريال

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سعودية تقاضي زوجها وتطالبه برد سلفة 30 ألف ريال

في حادثة نادرة من نوعها في السعودية، تنظر محكمة بجدة؛ ثاني أكبر مدن المملكة، دعوى رفعتها مواطنة ضد زوجها تطالب بإلزامه برد مبلغ 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، اقترضها منها، قبل عام، ولم يسددها حتى الآن أو تطبيق الأنظمة تجاهه.

 

ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية عن مصادرها إن الجلسة الأولى في المحكمة العامة بجدة، شهدت استدعاء الزوج، الذي مثل أمام المحكمة، معترفًا باقتراضه المبلغ، طالبًا مهلة إضافية؛ حتى يسدد المبلغ لأنه يعيش ظروفًا مادية سيئة.

 

في المقابل، تمسكت الزوجة بدعواها، قائلة إنها بحاجة للمبلغ الذي اقترضه زوجها، مؤكدة أن لديها شيكاً بنكياً ضده، وأنها لم تشأ أن ترفقه في القضية، إلا حال مماطلته، مشددة على أنها ستتجه لرفع دعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ، وهو ما سيترتب عليه سجن زوجها، عند ثبوت عدم وجود رصيد للشيك.

 

وقال المصدر، دون أن تذكره الصحيفة اليومية، إن الزوجة تعمل موظفة بأحد القطاعات الحكومية، فيما يمتهن الزوج الأعمال الحرة، واقترض المبلغ تزامنا مع دخوله في مشروع تجاري لم يكتب له النجاح.

 

وقرر ناظر القضية إحالة ملف القضية إلى لجنة الصلح بالمحكمة تمهيداً للبت في الدعوى.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا