سعودية تقاضي زوجها وتطالبه برد سلفة 30 ألف ريال

في حادثة نادرة من نوعها في السعودية، تنظر محكمة بجدة؛ ثاني أكبر مدن المملكة، دعوى رفعتها مواطنة ضد زوجها تطالب بإلزامه برد مبلغ 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، اقترضها منها، قبل عام، ولم يسددها حتى الآن أو تطبيق الأنظمة تجاهه.

ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية عن مصادرها إن الجلسة الأولى في المحكمة العامة بجدة، شهدت استدعاء الزوج، الذي مثل أمام المحكمة، معترفًا باقتراضه المبلغ، طالبًا مهلة إضافية؛ حتى يسدد المبلغ لأنه يعيش ظروفًا مادية سيئة.

في المقابل، تمسكت الزوجة بدعواها، قائلة إنها بحاجة للمبلغ الذي اقترضه زوجها، مؤكدة أن لديها شيكاً بنكياً ضده، وأنها لم تشأ أن ترفقه في القضية، إلا حال مماطلته، مشددة على أنها ستتجه لرفع دعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ، وهو ما سيترتب عليه سجن زوجها، عند ثبوت عدم وجود رصيد للشيك.

وقال المصدر، دون أن تذكره الصحيفة اليومية، إن الزوجة تعمل موظفة بأحد القطاعات الحكومية، فيما يمتهن الزوج الأعمال الحرة، واقترض المبلغ تزامنا مع دخوله في مشروع تجاري لم يكتب له النجاح.

وقرر ناظر القضية إحالة ملف القضية إلى لجنة الصلح بالمحكمة تمهيداً للبت في الدعوى.