السوق الحلال هدف الشركات السويسرية﻿ لزيادة أرباحها﻿

كتب عبد الحفيظ العبدلي في موقع سويس إنفو عن سعي شركات سويسرية وأوروبية منتجة للأغذية ولمستحضرات الأدوية والتجميل، إلى تعديل بعض المكوّنات الأساسية لمنتجاتها وطرق إنتاجها بهدف الإستثمار في أسواق البلدان الإسلامية الواعدة، وجذب اهتمام الأقليات المسلمة في البلدان الأخرى، مستفيدة في ذلك من خدمات شركة سويسرية فتية مختصة منذ أكثر من عشرة أعوام في منح شهادات الحلال.

وبلغت وفق فرحان طفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية ” قيمة السوق الدولية للمنتجات الحلال سنة 2013 من المواد الغذائية ما يضاهي 710 مليار فرنك سويسري، ومن العقاقير والمستحضرات حوالي 100 إلى 130 مليار فرنك. وتتولى الشركة السويسرية خدمات إصدار شهادة الحلال، ويوجد مقرها ببازل (راجع الموقع هنا).

كذلك ذهبت تقديرات شركة نستله إلى أن قيمة السوق الشرائية للحلال في العالم تزيد عن 2.5 تريليون فرنك في السنة. ويتوقّع أن تزيد القيمة التجارية لهذه السوق بانتهاء العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين بنسبة 20 إلى 25% على المستوى الاوروبي فقط. وتبدو آفاق سوق المنتجات الحلال واعدة ويعزّزها في ذلك النمو الديمغرافي الكبير للمسلمين في العالم حيث سيزيد عددهم بحلول 2030 مرتيْن مقارنة ببقية المجموعات البشرية، وفقا لخبراء في المجال السكاني.

