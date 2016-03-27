وداعاً للعداوة

في مشهد لم يكن متخيلاً من قبل، وفي زيارة هي بالفعل تاريخية بكل المقاييس، هبط الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي، في زيارة هي الأولى منذ منذ 88 عاما، على أرض كوبا : القلعة الشيوعية الوحيدة الباقية والصامدة حتى الآن (بعد كوريا الشمالية طبعا). الزيارة تؤذن فعلاً بفتح صفحة جديدة في العلاقات الأميركية مع الحكومة الشيوعية لهذه الدولة الجزيرة، بعد عقود طويلة من العداء بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة. فأوباما وصل إلى مطار خوسيه مارتي (زعيم الاستقلال الكوبي، حيث كانت كوبا مستعمرة أسبانية) على متن الطائرة الرئاسية (إيرفورس 1). وقد بدأ جولته في كوبا، بزيارة سفارة بلاده التي أعيد افتتاحها قبل أشهر في هافانا، بعد 50 عاماً من الإغلاق.

أما أول لقاء بين أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو (أخ الرئيس السابق فيديل كاسترو) في «قصر الثورة».

وتمهيدا لتلك الزيارة قال أوباما، «أنتظر بفارغ الصبر، أن أكون الرئيس الأميركي الأول الذي يزور كوبا بعد قرابة 90 عاما، دون أن ترافقني سفينة حربية». جدير بالذكر أنّ كالفين كوليدج، هو آخر رئيس أميركي قام بزيارة رسمية إلى كوبا في عام 1928. وكانت تلك الزيارة على متن سفينة حربية. على أية حال، فإن الإدارة الأميركية الحالية كانت قد اتخذت قرار تطبيع العلاقات وتحسينها مع كوبا، في ديسمبر من عام 2014، أي قبل سنة ونصف من الآن، وبدأت إثر ذلك، تخفيف العقوبات المفروضة على هافانا، كما قامت برفع اسم كوبا، من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها في مجالات الملاحة الجوية المدنية، والبحرية، والبنوك، والتجارة.وأعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، العام الماضي، وفي 20 يوليو 2015 رفع علم كوبا على سفارتها في واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، بعد أن تعرضت هذه العلاقات للقطيعة، إثر الثورة الكوبية عام 1959، وتمّ فتح السفارات بشكل متبادل. كما وقعت الدولتان مؤخرا اتفاقا ثنائيا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد انقطاعها لأكثر من نصف قرن. وتم التوقيع على الرغم من أن القانون الأميركي لا يزال يمنع السفر إلى كوبا بقصد السياحة. وقبل ذلك استؤنف في 11 ديسمبر 2014 أعمال خدمة البريد التي كانت متوقفة كلياً بين البلدين. التقارب بين هذين البلدين العدوين إبان الحرب البادرة، شكل بالفعل «نقطة تحول» بالنسبة لكل قارة أمريكا اللاتينية التي ما فتئت الولايات المتحدة تتآمر على ثوراتها وتحولاتها الشعبية، وتغتال (السي أي إيه) أو تسعى لاغتيال القادة الثوريين فيها تارة بالسم وتارة بالبنادق، وبالتدخل المباشر في شئونها. نعم لقد أنهى أوباما، عداوة موروثة ومتوارثة بين الجانبين، منذ أيام الحرب الباردة.

وعندما رأيت أوباما في هافانا تذكرت تلك العبارة التي تقول «أذان في مالطا؟» وهي عبارة كانت تقال استغرابا لوصول المسلمين إلى جزيرة مالطا المتوسطية. حدث ضخم بالفعل و”سيغبر المستقبل» كما قال المهندس الكوبي أرييل هيرنانديز مضيفاً «منذ أن كنت صغيراً رويت لي قصة الثورة، وهذه القصة تقوم أولاً على أننا ضد الولايات المتحدة». رغم أجواء الحماس التي رافقت هذه الزيارة، ورغم كسر حاجز القطيعة مع كوبا، فإن الحظر على كوبا منذ 1962 لا يزال قائماً.

وأخير أرجو أن تسمعوا هذه القصة الظريفة. فقد ذهب أوباما وزوجته ميشيل وأمها وبناته إلى أحد المطاعم في هافانا القديمة وجلس كأي زبون، كما طلب زجاجتي نبيذ لكن أوباما لم يشرب قدحا مع عائلته كما روى الحاضرون،بينما أجهزت العائلة على كامل النبيذ. وبعد أن أنهى رئيس الدولة العظمى طعامه، طلب فاتورة الحساب وحاول دفعها من محفظته، لكن النادل اعتذر قائلا، إنه لا يمكنه أن يقبل الحساب بالدولار لأمريكي، لأن الحصار الامريكي منع الكوبيين من التعامل بالدولار، مما اضطر الرئيس إلى الاستعانة بحرسه لدفع فاتورة عشاء العائلة بالكوك أي (العملة الكوبية).