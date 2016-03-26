وزارة العمل توضح حقيقة مقطع فيديو متداول لعمالة وافدة مع امرأة سعودية داخل مول

أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تابعت مقطع الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يُظهر اثنين من العمالة برفقة امرأة داخل أحد المحال التجارية في تصرف “غير مقبول”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إن الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على تحري الدقة للوصول إلى حقيقة هذا المقطع، وقد تبين ما يلي:

– العمالة التي كانت في المحل من الجنسية العربية، والمحل يقع في أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض، والمرأة من زبائن المحل.

– الحادثة تعود إلى شهر شوال من العام 1435 هـ، وهي مثبتة في السجلات الرسمية لدى الجهة المعنية بهذا النوع من القضايا.

– بادرت الشركة التي تمتلك هذا المحل في حينه بالإبلاغ عن عمالتها التي قامت بهذا التصرف المشين لدى الجهات المختصة.

– تم ترحيل العمالة المخالفة نهائياً من المملكة.

وأكد “أبا الخيل” أن وزارة العمل وضعت اشتراطات وأنظمة وتعليمات ملزمة للمنشآت تعمل على تنظيم بيئة العمل وتطويرها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام المنشآت والعاملين فيها بالأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، ومن ذلك منع العامل من العمل نهائياً وترحيله من المملكة.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر التواصل معها عبر الاتصال بـ19911 أو عبر حساب خدمة العملاء في مواقع التواصل الاجتماعي mol_care@ أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط www.mol.gov.sa