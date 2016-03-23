محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

هل يحمل السعوديون “المكانس” لشغل وظيفة “عامل نظافة” ؟

أكدت أمانة منطقة الباحة أن السعوديين الذين تم تشغيلهم بوظيفة “عامل نظافة ” يتقاضون رواتب بين 3 و 4 آلاف ريال مشيرين

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل يحمل السعوديون "المكانس" لشغل وظيفة "عامل نظافة" ؟

أكدت الأمانة العامة في الباحة أن السعوديين الذين تم تشغيلهم بوظيفة “عامل نظافة” إنما كان مجرد مسمى وظيفي ولا يعني تشغيلهم بالمعنى الحرفي.

 

وشدد أمين الباحة محمد المجلي أن الأمانة لم تشغِّل سعوديين عمال نظافة. وقال إن من تم توظيفهم من السعوديين عمال نظافة، على بند الأجور، يقومون بمهمات إدارية (مراسل أو في المتابعة)، لكن مسمى وظيفتهم «عمال نظافة»، وفقاً لما أوردته صحيفة “عكاظ”.

 

وأوضح رئيس بلدية غامد الزناد ثامر المالكي أن 150 شابا تنافسوا على 13 وظيفة عامل نظافة، وتعهدوا «حمل المكنسة، وارتداء بدلة النظافة، وتنظيف الشوارع متى دعت الحاجة».

 

وزاد أن رواتب كل منهم تراوح بين 3 و4 آلاف ريال شهريا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا