هل يحمل السعوديون “المكانس” لشغل وظيفة “عامل نظافة” ؟

أكدت الأمانة العامة في الباحة أن السعوديين الذين تم تشغيلهم بوظيفة “عامل نظافة” إنما كان مجرد مسمى وظيفي ولا يعني تشغيلهم بالمعنى الحرفي.

وشدد أمين الباحة محمد المجلي أن الأمانة لم تشغِّل سعوديين عمال نظافة. وقال إن من تم توظيفهم من السعوديين عمال نظافة، على بند الأجور، يقومون بمهمات إدارية (مراسل أو في المتابعة)، لكن مسمى وظيفتهم «عمال نظافة»، وفقاً لما أوردته صحيفة “عكاظ”.

وأوضح رئيس بلدية غامد الزناد ثامر المالكي أن 150 شابا تنافسوا على 13 وظيفة عامل نظافة، وتعهدوا «حمل المكنسة، وارتداء بدلة النظافة، وتنظيف الشوارع متى دعت الحاجة».

وزاد أن رواتب كل منهم تراوح بين 3 و4 آلاف ريال شهريا.