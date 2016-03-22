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برج إيفل يضيء بألوان علم بلجيكا بعد تفجيرات بروكسل

يُضاء برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء بألوان علم بلجيكا في تضامن رمزي من باريس مع أهل بروكسل بعد هجمات أوقعت 26 قتيلا على الأقل في العاصمة البلجيكية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
برج إيفل يضيء بألوان علم بلجيكا بعد تفجيرات بروكسل

باريس 22 مارس آذار (رويترز) – يُضاء برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء بألوان علم بلجيكا في تضامن رمزي من باريس مع أهل بروكسل بعد هجمات أوقعت 26 قتيلا على الأقل في العاصمة البلجيكية.

 

وكتبت آن ايدالجو رئيسة بلدية باريس في تغريدة على حسابها في تويتر “تضامنا مع أهل بروكسل ستضيء باريس برج إيفل هذا المساء بألوان العلم البلجيكي.”

 

ووقع تفجيران في مطار بروكسل وتفجير في محطة مترو في وقت الذروة اليوم الثلاثاء مما استوجب تأهبا أمنيا في أنحاء غرب أوروبا كما توقفت بعض وسائل النقل عبر الحدود.

 

وأعادت هجمات بروكسل ذكرى دامية لسكان باريس حين شن إسلاميون متشددون هجمات في أنحاء العاصمة وقتلوا 130 شخصا كما جاءت بعد أربعة أيام من اعتقال السلطات في بروكسل لمشتبه به في هجمات باريس.

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