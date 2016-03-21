الحبس والغرامة لـ “معاكسي الفتيات” .. والفصل بين الجنسين في جامعة الكويت

قدّم نواب في مجلس الأمة الكويتي اقتراحين بقانون أحدهما لفصل الاختلاط الجديد والآخر لعقوبات حبس المعاكسات، مقدمين من النواب محمد طنا وسلطان اللغيصم وحمود الحمدان وأحمد مطيع وماجد موسى.

ونص المقترح على تطبيق منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بوضع مكان خاص للطالبات، مفصول فصلاً تاماً ومعزول، بما يتوافق مع الرأي الشرعي لإدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، وفقاً لما نقلته صحيفة “النهار” الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن المقترح الآخر فرض عقوبة حبس لا تجاوز 6 شهور، وغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي، لكل من يعاكس أنثى في مكان عام، مع جواز مضاعفة المحكمة للعقوبة في حال كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن، أو إذا كانت المجني عليها قاصراً، أو إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، مع وجوب إبعاد الجاني الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من العودة إلى الكويت.