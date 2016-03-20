الرياض : منع رجال “الهيئة” من دهم الاستراحات والمنازل.. إلا بموافقة

قرر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض تركي الشليل، منع رجال الهيئة من مباشرة البلاغات المتعلقة بالمساكن وما في حكمها كالاستراحات والمخيمات إلا بعد الرجوع له لأخذ التوجيه في ذلك.

ووفقاً لمصادر صحيفة “عكاظ”، فقد اشترط التعميم الموزع على الإدارات المعنية لمتابعة عمل الأعضاء الميدانيين؛ الرجوع لرئيس الهيئة في حال تطلب العمل انتقال الفرقة من نطاق عمل مركزها إلى نطاق عمل مركز آخر، فضلا عن رفع تقرير مفصل له عن القضايا التي تم ضبطها يوميا وذلك عبر البريد الداخلي.

واعتبرت المصادر لـ «عكاظ» هذه المحاور الخمسة انطلاقاً من الحرص على ضبط العمل الميداني والتأكد من حسن سيره، ومتابعته بشكل دقيق بما يحقق الأهداف المباركة لهذا الجهاز.

وكانت الهيئة قد اعتمدت دبلوما تأهيليا مدته عام دراسي كامل بالتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأهيل الأعضاء المستجدين ليمارسوا العمل الميداني.

يذكر أن الرياض شهدت عددا من الحوادث الميدانية منذ العام الماضي، آخرها ما تم أمس الأول من اقتحام محتسب لأستديو الثقافية والطلب من ضيفة البرنامج تغطية وجهها.