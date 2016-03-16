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الإمارات الأولى عربياً والدنمارك تتصدر دول العالم في تقرير السعادة العالمية 2016

تصدرت الدنمارك دول العالم في تقرير السعادة العالمية 2016، فيما حلت  الإمارات الأولى عربياً

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات الأولى عربياً والدنمارك تتصدر دول العالم في تقرير السعادة العالمية 2016

كشف التقرير الدولي عن مؤشر السعادة، الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة، تصدر الإمارات عربياً وخليجياً، هذا المؤشر، وحصولها على المرتبة 28 عالمياً بين الدول الأكثر سعادة، لتحتل بذلك طليعة الدول العربية والخليجية، متقدمة على عمان، وقطر، والسعودية، والكويت والبحرين، على التوالي خليجياً. 

 

أقصت الدنمارك سويسرا عن المرتبة الأولى في ترتيب تقرير السعادة العالمي الذي نشر اليوم، في روما في إطار الإحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي تحييه الأمم المتحدة يوم 20 مارس من كل عام.

وحلت كل من اليمن وسوريا ضمن آخر 10 دولة في القائمة، ويعتمد تقييم المؤشر على قياس عدد من المؤشرات الفرعية التي تعد ترجمة على قياس السعادة فيها، مثل الحياة في صحة جيدة، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومدى توفر المساعدة الاجتماعية، والثقة في شفافية العمل الاقتصادي، ومدى انحسار الفساد في المؤسسات العامة وقطاع الأعمال، ومدى الشعور بالحرية الفردية وغيرها.

 

 

 

(على الرابط : http://worldhappiness.report) وهنا http://5c28efcb768db11c7204-4ffd2ff276d22135df4d1a53ae141422.r82.cf5.rac…

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