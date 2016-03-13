مفاجأة .. عمل جديد يجمع فضل شاكر ومشاري العفاسي

أكد المنشد الديني الكويتي الشيخ مشاري بن راشد العفاسي أن عملاً قريباً يجمعه مع الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر.

وكتب الشيخ مشاري على حسابه في “تويتر”:”نعم هناك عمل إنشادي يجمعني مع صديقي العزيز فضل شاكر، والله يسامح اللي سرَّب الخبر وحرق المفاجأة”.

وكان الشاعر السعودي خالد العوض كشف عن عمل مشترك من كلماته حيث كتب مغرداً في “تويتر”: ” يجمعني عمل قريبا من كلماتي و الحان احمد الهرمي دويتو الشيخ مشاري العفاسي و فضل شاكر”.

وكان فضل شاكر منذ أشهر ينوي إصدار “ديو” غنائي عن فلسطين مع ابنه محمد، إلا أنه عاد وتراجع عن الفكرة، ليعود الآن ويقرر إصدار ديو غنائي مع العفاسي.