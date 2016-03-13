كريستيز.. هل تحتاج الأعمال الفنية العربية إلى التسويق؟

خلال الأعوام العشرة الماضية شهدت الحركة الثقافية والإبداعية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة تحولات واسعة، على صُعُد عدة، وفي موازاة ذلك التزمت كريستيز بتنظيم مواسم مزادات منتظمة، مثلما التزمت بالاستثمار في فريق من المختصين المحليين واتخاذ عدد من كبار المديرين التنفيذيين لديها من دبي مقراً لهم، مدعومين بشبكة من الاستشاريين الإقليميين في أرجاء الشرق الأوسط. وهكذا أسهمت كريستيز في إرساء دعائم سوق أعمال فنية بمعايير عالمية رفيعة في دبي.

استفسرت أريبيان بزنس من دار المزادات العالمية كريستيز حول ما يثار عن بيع الآثار المسروقة من دول “الربيع العربي” علنا سواء كان في المزادات أو بطرق سرية.

أسئلة ساخنة لم يكن هناك مفر من طرحها في لقاء أريبيان بزنس مع مايكل جيها، المدير التنفيذي لدار كريستيز للمزادات في الشرق الأوسط، التي احتفلت بمرور عقد على انطلاقة مزاداتها الفنية في الشرق الأوسط. وفي الحفل قدم مزاد كريستيز للأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، 125 عملاً فنياً هاماً يجسد الحركة الفنية والإبداعية العربية بأبعادها ومدارسها المختلفة. فمن التساؤلات الكثيرة التي تقفز إلى الأذهان هناك نقاط هامة مثل:

أيهما أنفع، أن يحرق رسام لوحاته بسبب عزوف حضور الجمهور إلى معرضه لضعف التسويق له، أم اعتماد منصة تجارية تنصف الفن العربي وفنانيه؟

هل تسيء العوامل المادية والتجارية إلى الفن العربي وفنانيه، أم أن ما تقوم به دور المزادات هو منصة تروج للفن العربي وتنصف الفنانين؟

هل يتحول صاحب العمل الفني من فنان إلى رجل أعمال حين يستهدف الربح في عمله؟

لا شك بأن الاستثمار بنقل اللوحة الفنية العربية من حالة فردية أو محلية إلى المستوى الإقليمي أو العالمي يؤمن منصة هامة جداَ للرقي بالأعمال الفنية، ولكن بالوقت نفسه لكن هناك مخاوف من أن يفسد العمل الفني في عالم المال.

فإلى نص الحوار:

في الفترة الأخيرة تمت سرقة بعض القطع الفنية القيمة والتاريخية من مصر والعراق وسوريا وليبيا، فهل لديكم شروط أو قوانين تحرص على أن تكون السلعة موثوقة وغير مسروقة قبل قبولها في مزاداتكم؟

هذه نقطة مهمة وهي تنقسم إلى قسمين، الثقة والمصداقية على الجانب الأول والسرقة من الجانب الآخر. وبالنسبة للمصداقية لدينا طرقنا الخاصة بالفحص، ولا نعتمد على الخبراء العاملين لدينا فقط بل نتطرق لمساعدة الخبراء الخارجيين كذلك، والأخذ بالآراء الأخرى.

وهذه هي قوة المزادات، لأنها كاملة الشفافية. والكل يرى المنتج ويرى الكتالوج الخاص به.

وهل تقومون بعمل مزادات خاصة؟

نعم ونقوم أيضا ببيع بعض السلع بطريقة خاصة أو سرية.

إذن كيف تتأكدون من كون هذه السلع غير مسروقة؟

كما أشرت لك سابقا، نقوم بالكثير من البحث والأعمال بخصوص المنتج أو السلعة، ومصدرها ومن أين أتت.

ما سياستكم إذن إذا كانت السلعة من سوريا أو العراق أو مصر؟

أولا نأخذ بالاعتبار ما هو تاريخ القطعة، هل هو مسجل أم لا. وهل تم عرضها في أي معرض قبل ذلك لمعرفة من أين مصدرها، وهل يمتلك ملاك القطعة فاتورة مرتبطة بالقطعة، وهل لديهم صور عنها في أماكن معينة مثل المتاحف.

وإن لم يتوفر كل هذا، فإن الخطوة الثانية هي أن نتحدث عن ملاك القطعة أو المسؤولين عنها، ونذهب بخبرائنا كما ذكرت لك بالإضافة إلى خبراء خارجيين للتحقق من هذا الأمر. وبالتالي الأمر جدي وهناك العديد من العمل والجهد الذي نبذله للتحقق ما إن كانت السلعة مسروقة أو خالية من المصداقية.

هل اكتشفتم في أي حادثة عن قطعة مسروقة؟

نادرا ما يحدث ذلك في كل هذه السنين، وذلك بسبب كل التحقيقات التي نجريها على القطع. ولكن الذي شهدناه أكثر من ذلك هو مشكلة المصداقية، حيث كانت بعض القطع مزورة.

هل تعتقدون أنكم تروجون للفن في المنطقة في حين أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يعيرون أية أهمية لهذا الأمر؟

نعم، وأرى أن كريستيز لعبت دورا محورياً في نشر التوعية عن أهمية الفن وهذا المجال في المنطقة. وقد ساعدت أيضا كريستيز في وصول الأعمال الفنية في منطقة الشرق الأوسط إلى العالمية والتعريف بها أمام المجتمعات الأخرى. وكذلك عملت كريستيز كان لها دور في الكثير من الشؤون التعليمية بخصوص أهمية الفن وقيمته في الشرق الأوسط، وعملت الشركة كذلك على تقديم الكثير من المحاضرات والدروس بهذا الخصوص في كل أرجاء العالم.

ما هي القيمة التي تضيفونها إلى سوق الفن في المنطقة، وكيف تقومون بذلك؟

نحن لا نقوم باكتشاف مواهب جديدة، بل هذا الأمر يقع على عاتق العاملين في المعارض الفنية. أما دور كريستيز هو العمل مع الفنانين المعروفين والمستقرة أعمالهم، ومنحهم فرصة العمل على منصة عالمية. وننشر أعمالهم على مستوى العالم.

ومن هذا المنطلق أرى أن الدور الرئيسي لكريستيز في آخر عشر سنوات هو مساعدة الوصول بالأعمال الفنية والسوق الفني في منطقة الشرق الأوسط إلى العالمية ونشرها كذلك على المستوى الإقليمي.

هل لديكم تصنيف معين في تحديد أي نوع من العمل الفني أو فئة من الفنانين ليكون اختياركم بضوء ذلك؟

لا شك أن لدينا بعض المعايير التي نعتمدها في هذا الخصوص. وعندما نقول فنان «حديث»، فنحن نقصد أن هذا الفنان معمر في السن وسبق أن أنجز أفضل أعماله. ولذلك الكل يعرف قدرهم الفني وليست هناك حاجة لتطبيق المعايير أو التصنيفات على أعمالهم. أما في الجانب الآخر، هنالك الفنان الناشئ والأصغر في العمر، وهنا نقوم باعتماد التصنيفات والمعايير مثل عدد المعارض التي قدمها، وما هي المتاحف التي اعتمدت استخدم أعمالهم الفنية، هل هناك جمهور واسع وراسخ لهذا للفنان.

إذن نحن نتعمد مثل هذه التصانيف للفنانين الشباب، أما بالنسبة للفنانين الكبار فهم معروفين في الأساس وليست هناك حاجة لإعادة تصنيف أعمالهم ومكانتهم في عالم الفن.

قد يقول البعض أنكم تغيرون من معنى الفن بسبب إعطائه قيمة مادية أو نقدية، وتدخلونه ضمن ما يسمى بالعرض والطلب في السوق. وبالتالي يتحول الفن إلى سلعة مادية لا تقاس بغير ذلك، وتلبي هذه السلعة احتياجات السوق المادية بدلا من الغرض الأساسي للفنان وهو تقديم ما يريد أن يقدمه بعيدا عن هذه المؤثرات، فكيف ترد على ذلك؟

أعتقد أن معظم الفنانين يقومون بتقديم ما يريدون تقديمه بالأساس. والكثير منهم بفضل الخبرة لا يتأثرون بالعوامل الخارجية هذه، وأغلبية الفنانين لديهم رؤيتهم وهم حريصون أشد الحرص على تحقيقها ورسم ما يروه مناسبا لهم.

ولكن بالطبع وبسبب طبيعة النفس البشرية فقد يكون هناك بعض الفنانين الذين يركزون على نمط أو أسلوب معين في الرسم، خاصة إذا وجدوه مربحا لهم من الناحية المادية.

وهل لكم دور في الدفع نحو هذا الأمر؟ أي هل تقومون بالتوجه نحو ما يطلبه السوق بدلا من أن تعتمدوا ما يريده الفنان أو الفنانون ككل؟

يعود هذا الأمر حسب ما أرى إلى جامعي القطع الفنية الموجودين في السوق، فهم الذين يقومون بالتأثير من هذه النواحي. وفي نهاية الأمر هم الذين يرسمون معالم السوق، وهم الذين يحددون كما ذكرت ماهية «العرض والطلب» في السوق. وبالتالي إذا كان جامعوا القطع الفنية مهتمين بنمط معين من الرسم، وكان هذا النمط ناجحاً، فإن التأثير على انتشار هذا النمط بين الفنانين سيكون بسببهم.

بكل بساطة، تقوم كريستيز بربط البائعين والمشترين مع بعضهم البعض. ولكننا لا نقوم بالتأثير على الذوق العام أو النمط الأكثر انتشارا في اللوحات الفنية.

ما هو أكبر نجاح حققته كريستيز من خلال عملها للسنوات العشر في المنطقة؟

أكبر نجاح حققته كريستيز هو أنها نشرت سوق الفن المحلي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي . كذلك. كان تركيز السوق الفن هنا قبل قدومنا إلى المنطقة محلي بحت. ووجدنا أن هناك سوق فن قوي في كل من (على سبيل المثال لا الحصر) لبنان وإيران ومصر، ولكنها كانت منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد بينها أية رابط.

فكان الفنان في مصر لا يعلم بالسوق الفني الموجود في دبي، والعكس صحيح كذلك. وما قمنا به خلال عشرة سنوات هو توسيع هذا السوق على مستوى إقليمي، وتجد الآن أن كل الأسواق تعرف بعضها وهناك تواصل بين هذه الدول المختلفة الحاضنة لهذه الأسواق الفنية.

ومن ثم إيصال هذا السوق إلى العالمية، ولذلك يقوم مجمعو القطع الفنية حول العالم بشراء الأعمال الفنية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا هو أكبر نجاح حققناه.

هل ترى أن الوضع الحالي للأسواق المالية حول العالم قد يؤثر على قيمة الأعمال الفنية بشكل سلبي؟

أرى أن هذا الأمر لا يقتصر على سوق الأعمال الفنية فحسب، بل أن كل القطاعات والعالمين في المجالات المختلفة مستعدون للمواجهة بعض المصاعب المتوقعة في العام 2016. وهناك الكثير من التحديات في العالم بخصوص انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول الشرق الأوسط. ولكن في نهاية الأمر نحن نؤمن أن الشيء القيم لا يفقد قيمته، وسيتم بيعه. وحتى في الأوقات العصيبة سوف ستجد أن هناك مجموعة لا بأس بها من جامعي القطع الفنية المستعدين لشراء واقتناء الأعمال الفنية القيمة.

وبناء على هذا، فإن استراتيجيتنا لعام مثل هذا هي أن نقوم بمبيعات مدروسة جيدة. أي أن تكون مبيعات لها كم كبير من الطلب، وبدلا من التركيز على بيع كميات كبيرة نقوم ببيع كميات قليلة ولكن كبيرة في القيمة.

أين ترى كريستيز بعد 5 سنوات في المنطقة؟

كان لدينا دومة استراتيجية عمل طويلة المدى، وهذا أمر نحن فخورين به بشدة. وعندما جئنا إلى المنطقة في العام 2007 واجهنا الكثير من التحديات ولكننا اليوم نستمر في استراتيجيتنا الناجحة، وقد مرت 10 سنوات الآن تقريبا وقد قمنا ببيع سلع تصل قيمتها الكلية إلى 300 مليون دولار، وبعنا أكثر من 3 آلاف أعمال فنية من فنانين بالشرق الأوسط. وحطمنا حوالي 400 رقم قياسي عالمي مع فنانين من الشرق الأوسط. وكذلك فإن عملائنا في الشرق الأوسط كان لهم دورا أساسيا في توسع ونمو كريستيز على مستوى العالم.

وفي الأعوام القادمة نريد الاستمرار في نشر التوعية بأهمية الفن، وإدخال مزادات فنية جديدة كذلك، فعلى سبيل المثال نقوم في شهر مارس بإطلاق نوع آخر من مزادات الفن يشمل المجوهرات والساعات والحقائب النسائية.

وبالتالي نريد التوسع بأنواع القطع الفنية التي نبيعها، ونزيد من عدد معارضنا في المنطقة، ونقوم بالمزيد من الحملات التعليمية في المنطقة، والمساعدة بكل طاقتنا لنشر الحماس تجاه الفن في منطقة الشرق الأوسط.

كلمة أخيرة

تلعب المزادات التي يباع فيها العمل الفني دورا هاما في الارتقاء بجودة الأعمال الفنية رغم أنها تباع كأي سلعة أخرى وكانت المزادات ولا تزال سببا في ارتفاع قيمة اللوحات الفنية في الشرق الأوسط بل ومناطق عديدة حول العالم، وأصبح أمرا واضحا للجميع أن مستوى العمل الفني ارتفع في الصين والهند وإيران من خلال المزادات التي تعمل أصلا على مبدأ المزايدة والتجارة، لعل في ذلك مفارقة كبيرة بحسب معظم النقاد الفنيين، لكنها خدمت الفن بكل اشكاله على مستوى العالم.

فهذه الحركة التجارية في عالم الفن تساهم في احتضان عشرات التجارب الشابة وغير الشابة في الدول العربية لتؤمن لهم لها دخلا ثابتا ودخلا متكررا من خلال تسليط الضوء على أعمالهم وبالتاي تنشيط ظهور هذه الأعمال في العديد من المعارض.