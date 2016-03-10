السعودية .. أخطأ في رسالة “واتساب” فكشفت خيانته الزوجية

تلقت محكمة الأحوال الشخصية بجدة دعوى من مواطنة ثلاثينية تطالب فيها فسخ نكاحها من زوجها بعد أن كشف الزوج لزوجته ـ دون قصد ـ عن علاقة غرامية تربطه بإحدى الفتيات بعد أن أرسل صورة شخصية لامرأة عشرينية تربطه بها علاقة غير شرعية منذ سنتين عن طريق الخطأ بواسطة برنامج واتسآب.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن مصدر قضائي قوله إن “الزوجة قالت في دعواها إنها حفظت الصور والرسائل التي وجدتها في هاتف زوجها، ثم طلبت منه في اليوم التالي الذهاب لزيارة أسرتها، وهناك طلبت منهم مساعدتها للطلاق منه، والحصول على حضانة ابنتها الصغرى التي لم تتجاوز العامين، ولكن الزوج رفض طلاقها، فتوجهت إلى محكمة الأحوال الشخصية، وقدمت للقاضي الصور والرسائل التي تثبت خيانة زوجها لها”.

وأشار المصدر إلى أن “ناظر القضية واجه الزوج بكل الأدلة التي تدينه فاعترف بصحتها، وأبدى ندمه وطلب السماح منها، إلا أن الزوجة رفضت الرجوع، معللة ذلك بأن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبق أن ضبطت صورا عدة لسيدات في جواله أثناء وجودهما في إحدى الدول العربية، وذكرت أن زوجها كثير السفر إلى الخارج بزعم العمل، وبعد أن ضبطت الصور عرفت أنه كان يخدعها طيلة تلك السنين، ولم يكن من ناظر القضية إلا أن أحال الزوجين إلى لجنة إصلاح البين في محاولة منه لتقريب وجهات النظر بينهما”، مشيرا إلى أن القضية أجلت إلى 27 من الشهر المقبل للحكم”.