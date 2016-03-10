خادمة مغربية تقتل سعودية وابنتها

أكدت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن عاملة منزلية (خادمة) مغربية قتلت مواطنة سعودية مسنة وابنتها في حي الشفاء بالعاصمة الرياض.

ونقلت صحيفة “الوطن” اليومية عن مصدر أمني أنه نشبت مشاجرة بين العاملة المنزلية (55 عاماً) وابنة صاحبة المنزل (34 سنة)، قامت على إثرها الخادمة بضرب الابنة بساطور على رأسها، وخلال استغاثة الابنة قبل وفاتها بأمها، سارعت الأم البالغة من العمر 65 عاماً إلى إنقاذها، فباغتتها الخادمة بضربة مفاجئة بالساطور، مما تسبب في وفاتها أيضا.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن العاملة المنزلية قدمت إلى المملكة منذ شهرين، وهي مخالفة لنظام الإقامة والعمل، إذ تعمل لدى أسرة المجني عليها وهي ليست على كفالتهم، مؤكداً أن الجانية سلمت نفسها إلى الشرطة.

وكالعادة في مثل هذه الحالات، لم يذكر المصدر أو الصحيفة سبب الخلاف الذي تطور إلى جريمتي قتل.