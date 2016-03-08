مواطن يطلق النار على مسؤول السعودة بمحافظته

أطلق مواطن سعودي النار من بندقية حربية على مسؤول لجنة السعودة في محافظة المخواة بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن المواطن الأربعيني تربص برئيس لجنة السعودة في محافظة المخواة بتهامة الباحة عند مروره في طريق وادي الأحسبة لتصفية خلاف سابق معه، عبر طلقتين من بندقية أصابتا باب وزجاج المركبة التي يستقلها المجني عليه الذي أصيب بإصابات طفيفة جراء تطاير الزجاج.

وتم نقل المسؤول للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباستجواب المصاب اتهم المواطن “جراء خلاف شخصي سابق”، دون أن تذكره الصحيفة اليومية ودون أن تذكر حتى اسم المسؤول والمتهم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الباحة المقدم بندر عبدالهادي إن شرطة محافظة المخواة تلقت مساء الجمعة الماضي بلاغاً من مواطن في العقد الثالث من العمر يفيد فيه بتعرض شقيقه لإطلاق نار في إحدى محطات الوقود بوادي الأحسبة، حيث انتقلت الفرق المختصة للموقع للوقوف على الحالة، فيما تولت الفرق الأمنية الأخرى متابعة الجاني والقبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وهو غير مرخص، وجرى سماع أقواله واعترف بما نسب إليه، حيث حرز السلاح والظروف الفارغة ولا يزال الجاني رهن التحقيق تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.