التحقيقات مستمرة .. تمديد توقيف أعضاء “هيئة الرياض” 35 يوماً والموقوفون يطالبون بـ”محامي دفاع”

كشفت مصادر صحفية أن جهات التحقيق المختصة في السعودية أمرت بتمديد توقيف ستة أعضاء، بينهم رئيس مركز، في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، 35 يوماً على ذمة التحقيق.

وأفصحت المصادر لصحيفة “الحياة” السعودية أن المدعي العام في منطقة الرياض استجوب الأعضاء الموقوفين والمتهمين في قضية “فتاة النخيل مول”، وقضية “الإعلامي الشهير”، الذين مثلوا أمام «المدعي العام» الأسبوع الماضي للاستماع إلى أقوالهم عن القضية قبل البت فيها وإحالتها إلى القضاء في حال رأى ذلك.

وأضافت الصحيفة، بحسب توقعات مصادرها، أن يشهد الأسبوع الجاري استمرار التحقيقات مع الأعضاء المتهمين، مشيرة إلى أن عدداً من الأعضاء سيستعينون بمحامين للترافع والدفاع عنهم أمام جهات التحقيق حتى انتهاء ملف القضية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت قبل أسابيع توقيف عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على خلفية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلامية حيث قالت الداخلية حينها: “لأن القضية ما زالت محل التحقيق والمتابعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقاً لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء، للتحقيق معهم في ما نُسب إليهم من مخالفة نظامية”.