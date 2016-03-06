اللبنانية لين الحايك تفوز بلقب (ذا فويس كيدز) في موسمه الأول

(رويترز) – فازت اللبنانية لين الحايك، اليوم الأحد، بلقب الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب (ذا فويس كيدز) المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاماً والمذاع على قنوات (إم.بي.سي) التلفزيونية.

وتفوقت لين الحايك في الحلقة النهائية للبرنامج على منافسيها السوريين أمير عموري وزين عبيد بحصولها على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة والاتصالات الهاتفية.

وبجانب اللقب، تفوز الحايك بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة لها من شركة (بلاتنيوم ريكوردز) ومنحة دراسية بقيمة 250 ألف ريال سعودي.

وتشكل فريق تحكيم البرنامج في موسمه الأول من المغني العراقي كاظم الساهر والمغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغني المصري تامر حسني.

واعتمد البرنامج على اختيار كل من المحكمين الثلاثة للأصوات التي تعجبه دون أن يراها ثم يبدأ لاحقا في تدريب مجموعة الأطفال الذين اختارهم. وكانت الحايك ضمن فريق كاظم الساهر.

ووصلت للحلقة النهائية من البرنامج ست مواهب تم تصفيتها بناء على تصويت الجمهور إلى ثلاثة فقط.

وقالت الحايك قبل إعلان النتيجة “تجربة ذا فويس كيدز كانت أحلى تجربة في حياتي.. وحلمي أتحقق من وقت فت (انضممت) لفريق كاظم وانبسطت كتير من وقتها”.

وبعد إعلان النتيجة، غنت لين الحايك أغنية (المحكمة) وهو دويتو بين كاظم الساهر وأسماء المنور سبق أن أدته الطفلة الفائزة في مرحلة سابقة من البرنامج.

وكان “الساهر” قال في كلمة قبل إعلان النتيجة “وطنا عظيم وفيه الإبداع وفيه الأمل دائما مهما يمر بظروف صعبة ومهما يكون .. نحن أملنا ومستقبلنا فيهم (الأطفال) وهناك أطفال كثير عندهم مواهب أخرى مختلفة عن الموسيقى يجب أن نشجعهم”.

وحضر الحلقة النهائية أولياء أمور وأقارب الأطفال المشاركين بالبرنامج إضافة إلى نجوم النسخة العربية من برنامج (ذا فويس) المخصص للشباب وفي مقدمتهم الأردنية نداء شرارة التي فازت بلقب الموسم السابق في ديسمبر/كانون الأول.