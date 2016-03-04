سعودية تتعرض للتحرش من قبل والدها والحكومة تتدخل

تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع تغريدة استغاثت من خلالها فتاة سعودية نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تشكو من تعرضها لتحرش جنسي وعنف وتهديد بالقتل من قبل والدها، كما نشرت صوراً لآثار العنف والتعذيب الذي تعرضت له، وطلبت المساعدة لتخليصها مما هي فيه.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، تجاوبت وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية المساعد الدكتور نايف الصبحي مع تغريدة الفتاة التي تدعى “نورة” وعلق على تغريديتها، وسألها عن المنطقة التي تسكن فيها، وطلب منها تزويده ببعض البيانات على الخاص.

ثم غردت الوزارة عبر حسابها الرسمي أمس الخميس مطمئنة المتابعين للحساب بأن فريقاً من الحماية الاجتماعية وصل للفتاة “نورة”، وأنه سيتم استضافتها بدار الحماية هي وشقيقتها تمهيداً لدراسة وضعهما.

وكانت “نورة” ذكرت أنها تقدمت ببلاغ ضد والدها، حيث تم القبض عليه، إلا أن والدتها قامت برفع دعوى عقوق ضدها، وتم حجزها بالتوقيف بناء على ذلك، لافتة إلى أنها اضطرت للتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد والدها، مقابل تنازل والدتها عن دعواها ضدها.

وقالت نورة إن السبل تقطعت بها، وأنها في حاجة لمحام يقف معها في قضيتها، وحماية حقوقها، مبينة أنها تقدمت ببلاغات لهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية.