حادث اصطدام مركبة بجمل سائب يقضي ويصيب 10 من عائلة واحدة بالسعودية

لقي 5 أفراد عائلة مصرعهم (سيدة وأربعة من أبنائها بينهم رضيع)، وأصيب خمسة آخرون من نفس العائلة، بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب اعترض طريق الخرمة-الطائف، (بعد الخرمة باتجاه رنية بخمسة عشر كيلومترًا) غربي المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الفرق الإسعافية والمرور والدفاع المدني ومستشفى الخرمة العام حالة الطوارئ، وتم إرسال عدة فرق طبية من المستشفى لموقع الحادث.

واوضح مدير مستشفى الخرمة العام ذعار السبيعي أن عمليات المستشفى تلقت صباح اليوم، وعلى الفور تم تدعيم الموقع بالفرق الإسعافية التابعة للصحة، وعند الوصول تبين أن بالموقع عشر إصابات، بينها ثلاثة أطفال وأم ورضيع متوفون، وأم ورضيع حالتهما بسيطة، وبالغان مع طفل تعرضا لتوقف قلب وتنفّس.