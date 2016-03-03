محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمع

حادث اصطدام مركبة بجمل سائب يقضي ويصيب 10 من عائلة واحدة بالسعودية

لقي 5 أفراد عائلة مصرعهم (سيدة وأربعة من أبنائها بينهم رضيع)، وأصيب خمسة آخرون من نفس العائلة، بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب في الطائف غربي السعودية
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
حادث اصطدام مركبة بجمل سائب يقضي ويصيب 10 من عائلة واحدة بالسعودية

لقي 5 أفراد عائلة مصرعهم (سيدة وأربعة من أبنائها بينهم رضيع)، وأصيب خمسة آخرون من نفس العائلة، بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب اعترض طريق الخرمة-الطائف، (بعد الخرمة باتجاه رنية بخمسة عشر كيلومترًا) غربي المملكة العربية السعودية.

 

وأعلنت الفرق الإسعافية والمرور والدفاع المدني ومستشفى الخرمة العام حالة الطوارئ، وتم إرسال عدة فرق طبية من المستشفى لموقع الحادث.

 

واوضح مدير مستشفى الخرمة العام ذعار السبيعي أن عمليات المستشفى تلقت صباح اليوم، وعلى الفور تم تدعيم الموقع بالفرق الإسعافية التابعة للصحة، وعند الوصول تبين أن بالموقع عشر إصابات، بينها ثلاثة أطفال وأم ورضيع متوفون، وأم ورضيع حالتهما بسيطة، وبالغان مع طفل تعرضا لتوقف قلب وتنفّس.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا