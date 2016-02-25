وفاة المخرج السوري نبيل المالح في دبي

توفي أمس المخرج السينمائي السوري نبيل المالح، عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد معاناة مع المرض، في مدينة دبي التي يعيش فيها منذ سنوات. يعد أحد أشهر المخرجين السوريين، درس السينما حين قصد براغ لدراسة الفيزياء النووية حين أغواه دور كومبارس في فيلم تشيكي لخوض غمار عالم السينما وقصد معهد السينما في براغ بدلا من جامعة الفيزياء النووية وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني بحسب صحيفة الأخبار.

عاد إلى سوريا مع تأسيس “المؤسسة العامة للسينما” ليصنع فيها أوّل فيلم روائيّ سوريّ طويل، “الفهد”. مؤسساً بذلك لمرحلة من الإنتاج السينمائي السوري المتميز، أنجز خلالها مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة الهامة. وعدداً كبيراً من الأفلام القصيرة، والوثائقية، منها “إكليل شوك” و”إيقاع دمشقي”، و”نابالم”، وغيرها.

وتعتبر اليوم أفلامه الروائية “رجال تحت الشمس”، “الفهد”، “بقايا صور”، “الكومبارس” من كلاسيكيات السينما العربية.

ابن العائلة البورجوازية الدمشقية، سجن لفترة بسبب «تقرير أمني»، في زمن حكم أديب الشيشكلي، وتلقى صفعة وهو فتى من عسكريّ في متنزّه عام أيام الطفولة، فكره القبضة الأمنية إلى الأبد، انحاز نبيل المالح إلى حريّة الفرد وكرامة النفس، داعياً إلى مقاومة المحتل والمستبد. المقاوم الفلسطيني في ثلاثيّة «رجال تحت الشمس» التي أخرج أحد أجزائها، يتقاطع مع ذلك الفلاح الذي لعبه أديب قدّورة .

نبيل المالح الذي قال يوماً في حوار تلفزيوني “لم آت إلى الحياة عابراً يرحل دون أن يترك أثراً”. يرحل اليوم تاركاً وراءه أعمالاً خالدة تروي سيرته.