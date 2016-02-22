سعودي يطلق زوجاته الأربع دفعة واحدة

اضطر سعودي لدفع مهر زوجاته الأربع بعد أن طلقهن دفعة واحدة وذلك لإرجاعهن إلى “ذمته” بقيمة 160 ألف ريال وبمعدل 40 ألفاً لكل واحدة منهن، بعد أن كان قد طلقهن دفعة واحدة “عن طريق المزاح”.

ووفقاً لصحيفة “عين اليوم”، فإن تفاصيل القصة تعود إلى أن الرجل وهو تاجر بمنطقة القصيم، كان قد رغب في الزواج بامرأة خامسة، وعندما استشار أحد أصدقائه، نصحه الأخير بتطليق زوجاته الأربع للزواج بـ4 أخريات، إلا أن الصديق عاد وأوضح أنه كان يمازحه فقط.

وعندما حاول الزوج استعادة زوجاته، بعد أن أقر القضاء الطلاق، اشترطت عليه كل زوجة أن يدفع لها مهراً بقيمة 40 ألف ريال، شريطة عدم التفكير بالزواج من جديد ، فاضطر الرجل لدفع المهور المطلوبة، للحفاظ على أسرته من التفكك.