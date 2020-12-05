محمد بن راشد: الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدة على تويتر: “ينطلق غداً معرض جيتكس في دورته الـ40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية .. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد..”.

وأضاف سموه قائلاً عبر تغريدة ثانية: “جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً ..ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم ..سنختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري .. 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله”.

جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في ٢٠٢٠ والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً ..ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم ..سنختتم ٢٠٢٠ بحدث عالمي وسنبدأ ٢٠٢١ بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري .. ٢٠٢١ عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 5, 2020