أعلن صندوق النفقة عن تخصيص مبلغ يفوق 57 مليون ريال سعودي لتقديم الدعم المالي والمساعدات للمستفيدين خلال عام 2023.

هذا التخصيص الضخم يعكس دور الصندوق التابع لوزارة العدل، في تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين ظروفهم المعيشية، والذي شمل 19 ألف مستفيد في عام.

يشمل الدعم الذي يُقدمه الصندوق مجموعة من الخدمات والمساعدات، من بينها المساعدات المالية المباشرة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة.

يأتي هذا الإعلان في إطار تكثيف الجهود الحكومية لتقديم الدعم والرعاية للفئات المحتاجة في المجتمع، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

صندوق النفقة يلعب دورًا حيويًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعتبر هذا التخصيص خطوة إيجابية نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال صرف النفقة لمن يستحقها وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية. ويسعى الصندوق لتحقيق استدامة وتنمية الموارد المالية، ويعد رائدًا في توفير نفقة الأسرة في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار.

صندوق النفقة يشكل كيانًا ماليًا ذا شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، ويقع مقره في وزارة العدل.

يعد هذا الصندوق أحد مشروعات الوزارة التي تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، ويؤكد على استمرار التزامه بضمان الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

#أرقام_عدلية | +57 مليون ريال قدمها صندوق النفقة للمستفيدين خلال عام. — وزارة العدل (@MojKsa) January 14, 2024