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تسهيل حجز العمرة دون فاصل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تسهيل تكرار العمرة دون فاصل و أشارت إلى أن ذلك يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا. إلغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا” وحجز موعد جديد لأداء العمرة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تسهيل حجز العمرة دون فاصل
تسهيل حجز العمرة دون فاصل

وأشارت الوزارة  إلى إنه “يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا، بل بإمكان المستفيد من (اعتمرنا) أو (توكلنا) حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال” وفقا لصحيفة عكاظ.

وتأتي الخطوة بعد إعلان تخفيف الاحترازات الصحية، الأحد الماضي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء التباعد بين الزوار والمصلين والمعتمرين.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح.

وأكدت على أن “الأعمار المصرح لها بأداء العمرة من سن 12 عاما فما فوق، في حين أنه لا يسمح لمن هم دون 12 عاما بحجز تصاريح العمرة والصلاة”.

 

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