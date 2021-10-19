10 ديسمبر آخر مهلة أمام السعوديين لإثبات ملكياتهم العقارية القديمة

ونقلت صحيفة الجزيرة السعودية عن المحامي حمود الناجم إن التساهل في عدم تقديم مايثبت ملكية الأفراد لهذه الأراضي سيسقط حقوقهم في ملكيتها بعد انتهاء الفترة المحددة، لتجاهلهم التقديم على إثبات ذلك، وأوضح أن أمام المواطنين فرصة حتى هذه اللحظة التي لم يتبق منها سوى ما يقرب من 55 يوماً أي أنه في 5-5-1443هـ تنتهي هذه المهلة.

وحث المحامي الناجم المواطنين على الرفع عبر منصة (إحكام) حتى لو لم تكن الأوراق مكتملة أو مستوفاة حتى يمكن النظر فيها، مشيراً إلى أن تقييد الطلب في حد ذاته في منصة “إحكام” يثبت حرصك على المطالبة بحقك.

وتنظر الهيئة العامة للعقارات في السعودية في مكاتبها في أنحاء المملكة بالطلبات المقدمة من المواطنين الذين تقدموا بها عبر منصات إحكام لإثبات ملكياتهم لمنازلهم أو مزارعهم التي ورثوها من أجدادهم وآبائهم قبل عام 1387هـ ولم يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لها.

سمو أمير منطقة حائل يسلّم عدداً من المواطنين وثائقهم بعد استكمال الاجراءات النظامية من لجان النظر في طلبات تملك العقارات (احكام) pic.twitter.com/0FwsU4KPoZ — إحسان بافقيه (@ihsanbafakih) September 16, 2021

وبيَّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً إحسان بافقيه أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 الأشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة “إحكام”.

وأوضحت الهيئة أنّ عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغت 17 لجنة موزّعةً على مختلف مناطق المملكة، بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.

وقد أُطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات منصة (إحكام) الرقمية بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتّى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وتهدف لجان النظر في طلبات تملّك العقارات التي تتكوّن من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية، إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

وخصصت الهيئة مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصاً على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة وآلية التقديم، إضافةً إلى الرد على استفسارات الجمهور وتلقي الملاحظات حيالها، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب (إحكام) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @ehkaam_sa وكذلك البريد الإلكتروني info@ehkaam.sa.