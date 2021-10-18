أبراج سنترال بارك بالتعاون مع الإمارات للعطلات تطلق مسابقة خلال إكسبو 2020

وتقدم للمستأجرين والمقيمين والزوار فرصة المشاركة في مسابقة “كويز ويز” للفوز بتذكرة إلى الوجهة التي يحلمون بها. ستعلن المسابقة التي تستمر لمدة أسبوعين حتى 21 أكتوبر 2021 عن فائز واحد أسبوعيًا لتُتوّج بالمرحلة النهائية في 26 أكتوبر حيث سيختبر متنافسان معارفهما للفوز بالجائزة الكبرى.

تسعى أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي إلى توطيد العلاقات بين الأصدقاء والعائلة والمجتمع للمساهمة في إحياء تجربةٍ تفاعليةٍ بطريقةٍ إبداعيةٍ. تحتوي مسابقة “كويز ويز” على أسئلة عامة من فئات وأنواع مختلفة ستضع المعارف العامة للمتنافسين على المحك. يمكن للأشخاص المهتمين بالمسابقة تسجيل مشاركتهم عبر الإنترنت من خلال استكمال النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني لأبراج سنترال بارك.

تبدأ المسابقة عند الساعة 9:00 من صباح كل يوم وتستمر حتى الساعة 7:00 مساءً. لبدء المنافسة، يتعيّن على المشاركين زيارة كبينة “كويز ويز” في الأتريوم في الردهة الرئيسية في الطابق الأرضي. سيتم توزيع جهاز آي باد على كل مشارك للإجابة على 30 سؤالاً عامًا في غضون 5 دقائق للتأهل للبطولة النهائية.

في نهاية كل أسبوع، سيتم الإعلان عن فائز واحد ستتم دعوته للجولة النهائية. سيختبر المرشحان النهائيان موهبتهما في التصفيات النهائية يوم 26 أكتوبر 2021 ليتم بعدها اختيار البطل النهائي.

تحتل أبراج سنترال بارك موقعًا مثاليًا عند مدخل مركز دبي المالي العالمي، وترحب هذه الوجهة الحضرية والعصرية بالزوار لتجربة حظهم للفوز بتذكرة عودة إلى وجهتهم المفضلة كما واستكشاف شتى الخدمات والعروض الترفيهية ومختلف منافذ المأكولات والمشروبات.

الفعالية: كويز ويز

الزمان: تمتد المسابقة حتى 21 أكتوبر، وتنطلق التصفيات النهائية في 26 أكتوبر

المكان: الأتريوم، الردهة الرئيسية في الطابق الأرضي

أبراج سنترال بارك في مركز دبي المالي العالمي