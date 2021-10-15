السعودية: تخفيف قيود ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

أعلنت السعودية اليوم الجمعة، تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقاً جراء جائحة كورونا. ونشرت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وانخفاض أعداد الإصابات، تمت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

كما أوضح أنه لم يعد ملزماً ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

تخفيف الاحترازات الصحية سيكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وذلك على النحو التالي

تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداء من الأحد 11/ 3/ 1443 هـ الموافق 17/ 10/ 2021م. pic.twitter.com/xx4QOVRjN7 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 15, 2021

السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.