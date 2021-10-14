الإعلان عن الفائزات بجوائز المرأة العربية 2021

أعلنت اليوم أسماء الفائزات في جوائز المرأة العربية في الإمارات2021، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتم اختيار معالي ريم الهاشمي وزيرة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات كأكثر نساء الدولة إلهاماً بالإجماع لقيادتها الاستثنائية لمعرض إكسبو دبي 2020.

بهذه المناسبة، حضرت خصيصاً إلى دبي سوزان ميخائيل إلدهاغن مسؤولة الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهي المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، لتتولى تسليم الجوائز للفائزات، وقالت في خطابها “تمنحنا جوائز المرأة العربية فرصة رائعة للإشادة بالمرأة على تفانيها ومبادراتها. كما أنها تعطينا المنصة لنستعرض أعمال السيدات اللامعات، والأهم من ذلك، تسليط الضوء على إنجازاتهن وخبراتهن، وإلهام الآخرين في الإمارات والمنطقة لتحقيق مساهماتهم الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل”.

وفي قائمة الفائزات لهذا العام، تصدر اسم الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، التي نالت جائزة الإنسانية لهذا العام نظراً لإسهامها في دعم مؤسسة حماية المرأة والطفل. بالإضافة إلى هدى ومنى قطان اللتان أطلقتا واحدة من أشهر علامات التجميل في العالم، هدى بيوتي وعلامة خيالي للعطور، وقد أحتفى الحضور بهن لجهودهن في مساعدتهن رائدات الأعمال الأخريات من حولهن. أما جائزة الإنجاز الاستثنائي فقد نالتها نزيهة ناصر المؤسس الشريك لمدارس المواكب، حيث كرست 40 عامًا من حياتها بالتفاني بأداء عملها في المجال التربوي حتى أن تلامذتها السابقين، وأعضاء فريقها أصبحوا ينادوها بلقب “أم التعليم”. كما تم تكريم حمدة الحوسني وهي العداءة الإماراتية الحائزة على 17 ميدالية أولمبية خاصة.

وتضمنت قائمة الفائزات في حفل جوائز المرأة | الإمارات 2021، كل من:

جائزة الإنسانية: الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، مؤسسة حماية الطفل والمرأة.

جائزة القطاع الحكومي: معالي حصّة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع

جائزة المرأة الملهمة: معالي ريم الهاشمي، وزيرة التعاون الدولي ووزيرة التنمية الاجتماعية والمديرة العامة لإكسبو 2020

جائزة الإنجاز الاستثنائي: نزيهة ناصر، الشريك المؤسس لمدارس المواكب

جائزة الفن: شيخة المزروع. فنانة إماراتية

جائزة الأعمال: هند عبد الحميد صديقي رئيسة التسويق، والاتصالات، شركة صديقي القابضة

جائزة الإعلام الرقميّ: رغد فهمي، مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي

جائزة التعليم: البروفيسورة فاطمة الصايغ، بروفيسورة لدى جامعة الإمارات العربية المتحدة

جائزة ريادة الأعمال: بثينة كاظم، مؤسسة سينما عقيل

جائزة الأزياء: نادين قانصو، مؤسسة علامة بالعربي للمجوهرات

جائزة الطب: الدكتورة مي أحمد الجابر المديرة الطبية لدى هيلث بوينت

جائزة الإعلام: كارولين فرج رئيسة التحرير ونائب رئيس لدى خدمات سي إن إن

جائزة المشروع المجتمعي: لميـرا، التابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

ونالت جائزة التكريم الخاص في الحفل كل من:

– تكريم خاص: هدى ومنى قطان لاستثمارات علامة هدى بيوتي

– تكريم خاص: معرض عطايا

– تكريم خاص: مي الحسيـني مديرة التسويق لدى سوني بلايستيشن MEATI

– تكريم خاص: حنان محمد الصديقي مؤسسة علامة حناين كوتور.

– تكريم خاص: الدكتورة نجوى عراجي، رئيسة البحث لدى مركز بحوث التشفير.

– جائزة الرياضة: حمدة الحوسني. عداءة إماراتية.

جائزة المصممة الصاعدة: عاتكة العباس. المخرجة الإبداعية لعلامة أودري آند غريس فاشن

جائزة الموهبة الناشئة: نور أردكاني. مغنية، ناو يونايتد

تم اختيار فائزات هذه السنة من قبل أعضاء هيئة تحكيم جوائز المرأة العربية، وهن: اليسار نصر، إلهام القاسم، منال عطايا، الشيخة ميثاء بنت حشر المكتوم، نادين معلوف، باولا العسكري، الدكتورة سوسن الماضي وسوزان ميخائيل إلدهاغن ، الفائزين والضيوف تمت دعوتهم لحفل خاص لدى عالم الموضة السنوي لهاربرز بازار في مول الإمارات. واُتبع الحفل باحتفالية شاي خاصة باستضافة من أعضاء لجنة الحكم.