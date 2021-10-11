دمج خدمات “مواسم” مع منصة “مقام” لتيسير حجوزات الحج والعمرة حول العالم

أعلنت مجموعة “سيرا” عن دمج خدمات “مواسم”، مشغّل رحلات الحج والعمرة، مع منصة “مقام”، نظام التوزيع العالمي الرسمي والتابع لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزز خدمات السفر التي تقدمها “مواسم” للراغبين بأداء الشعائر الدينية.

وتم تصميم منصة “مقام” كبوابة مبسطة وموحدة تقدم كافة التفاصيل المتعلقة بحجوزات الحج من أي مكان حول العالم. ويعتبر دمج خدمات “مواسم” مع “مقام”، المنصة الوحيدة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لخدمات السفر لأداء الشعائر الدينية، خطوة هامة تساهم بإرساء ملامح جديدة لتميز خدمات السفر المقدمة للحجاج من شتى أرجاء العالم، وإنجازًا هامًا يجعل شراكتهما فريدة من نوعها حول العالم، ويؤكد على التزام مجموعة “سيرا” الجاد والمستمر بدعم مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافها المنوطة بالحج والعمرة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، يمكن لوكلاء السفر زيارة بوابة “مواسم” لحجز الفنادق ووسائل المواصلات والحصول على رقم مرجعي للحجز لاستخدامه لاحقاً ضمن طلبهم للحصول على تأشيرة العمرة لعملائهم عبر البوابات المعتمدة لهذا الغرض. وفي المرحلة الأولى، تم دمج “مواسم” كوكالة إلكترونية للسفر، لتمنح وكلاء السفر وصولًا إلى شبكة واسعة من الباقات المتنوعة والمصممة حسب الطلب والتي تستهدف شرائح عديدة من المسافرين بغرض الحج بناًء على الرؤى والتحليلات القائمة على البيانات.

وحققت “مواسم” نموًا سريعًا مكّنها لتصبح المزود الموثوق لخدمات السفر للشركات وتقدم للحجاج تجربة حجوزات مبسطة. وانطلاقًا من تبنيها منظومة خدمات متكاملة يجري تقديمها بأسلوب مركزي، تسعى الشركة لتبسيط إجراءات الحجز بالنسبة لوكلاء السفر المتعاملين معها حول العالم.

وستساهم الخدمة المبتكرة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والرامية لاستقبال 30 مليون حاج بحلول العام 2030. ونجحت عملية إعادة هيكلة نظام التأشيرات في العام 2019 بتمكين الزوار من 49 دولة من الحصول على تأشيرات إلكترونية، مما ييسّر الإجراءات للعديد من المسافرين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة. وستثمر عملية دمج خدمات “مقام” و”مواسم” الآن في تعزيز سهولة الإجراءات بالنسبة للجنسيات التي لا تزال بحاجة لإصدار تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وعند استكمال عملية دمج خدمات الجانبين، سيتمكن وكلاء السفر من شركاء “مواسم” من إجراء حجوزات العمرة بسهولة واغتنام المزايا التي تقدمها باقات الشركة للحجاج، لاسيما وأنها تتمتع بعلاقات شراكة وثيقة مع أكثر من 450 وكيل سفر في 27 دولة حول العالم من بينها مصر والكويت وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وتركيا وغيرها.

وستعود عملية دمج الخدمات الجديدة بأثر إيجابي طويل الأجل على نمو أعداد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية القادمين من الأسواق الرئيسية التي يتوافد منها الحجاج عادًة على غرار إندونيسيا وباكستان ومصر.

ومن المتوقع لعدد من الإجراءات والمستجدات أن تشكل محركات رئيسية لنمو السياحة الدولية في المملكة العربية السعودية على غرار تخفيف القيود على إصدار التأشيرات السياحية ونمو أعداد المسافرين بغرض أداء مناسك العمرة، إلى جانب ارتفاع وتيرة السفر إلى المملكة لأداء الشعائر الدينية والحصول على فسحة من الترفيه والاستجمام. وتماشياً مع أحدث التطورات الجارية في قطاع السفر، عكفت مجموعة “سيرا” على تأسيس “اكتشف السعودية”، أول شركة من نوعها لإدارة الوجهات في المملكة العربية السعودية في إطار استثمار قدره مليار ريال لدفع عجلة تطور القطاع السياحي في المملكة. وسيكون تأثير هذه الشركة مضاعفاً على الاقتصاد لتأسيس بنية تحتية متطورة تدعم الخدمات السياحية برمتها.

وتقدم “مواسم” حلولاً عالمية لوكالات السفر عبر بوابة متطورة لخدمات الشركات، الأمر الذي يدعم بشكل كبير قطاع الحج الذي يشهد وتيرة نمو سريعة. وتقدم البوابة خدماتها لجميع الجنسيات سواًء المؤهلين للحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى المملكة أو الذين يتطلب سفرهم إصدار تأشيرة سياحية مسبقة، حيث تتيح للمسافرين إجراء حجوزات الفنادق ووسائل المواصلات في المملكة العربية السعودية مع إمكانية إضافة العديد من الخدمات الأخرى.

وبفضل معرفتها المحلية العميقة، وتقنياتها سهلة الاستخدام، والتزامها الجاد والمستمر بتحقيق أقصى درجات رضا العملاء، تتمتع مجموعة “سيرا” بمكانة مرموقة تؤهلها لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالحجوزات لأداء الشعائر الدينية، سواًء المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة العمرة عبر بوابة “مقام” أو الحاصلين على تأشيرات سياحية عبر بوابة خدمات الشركات.

وفي هذا السياق، قال ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي في مجموعة “سيرا”: “يؤكد دمج خدمات ’مواسم‘ مع ’مقام‘ على التزامنا المستمر بدعم المملكة لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة التي وضعتها للحج والعمرة. وبالتعاون مع شركائنا من وكلاء السفر في الأسواق العالمية، ستضمن الخدمة الجديدة تقديم أرقى المعايير في خدمة العملاء وتيسير إجراءات الحجز لتلبية احتياجات مجموعات المعتمرين على وجه الخصوص. ولاشك أن ’مواسم‘ تتمتع بالخبرة والدراية الكافيتين لخدمة الحجاج والمعتمرين مع الالتزام بتقديم أفضل التجارب الممكنة”.

وباتت وكالات السفر العالمية الشريكة مع “مواسم” الآن قادرة على الوصول بسهولة إلى خدمات تنظيم رحلات الحج والعمرة المتكاملة. وتغطي باقات السفر المقدمة حجوزات الفنادق، وإجراءات التأشيرة، وخدمات أبرز كبار الشخصيات، وباقات مصممة حسب الطلب إلى جانب خدمات إضافية على غرار المواصلات المريحة، والاستقبال في المطار، والدعم الميداني المقدم من قبل الخبراء المتمرسين في المملكة. وتتمتع الفنادق الشريكة مع مجموعة “سيرا” بمواقع حيوية على بعد مسافة سير قصيرة من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، الأمر الذي يدعم عروض الإقامة للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

وبفضل حضورها القوي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفريق عملها المتميز والمتمرس في السياحة الدينية، ستواصل “مواسم” تقديم خدمات السفر للشركات وإنشاء الباقات المصممة حسب الطلب لوكلاء السفر. وباعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات السفر وتضع العملاء في المقام الأول وتقدم الخدمات المحلية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ومختلف أرجاء العالم، تهدف “مواسم” إلى تصدر قائمة مشغلي الرحلات الشاملة لأداء الحج والعمرة في المملكة.