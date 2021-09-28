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عسير، خطة بقيمة 13 مليار دولار لتحويل منطقة ساحلية إلى مركز سياحي

(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) اليوم الثلاثاء لتطوير منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر إلى مركز سياحي سيستقطب عشرة ملايين زائر بحلول 2030.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عسير، خطة بقيمة 13 مليار دولار لتحويل منطقة ساحلية إلى مركز سياحي
عسير، خطة بقيمة 13 مليار دولار لتحويل منطقة ساحلية إلى مركز سياحي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه سيتم ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن ولي العهد أن استراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد محمد بن سلمان سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.
وأشار ولي العهد إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكنات.

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