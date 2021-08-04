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الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية

تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية -المُرَحَّلَةُ- للعام 1443 في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

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الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية

واستند التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

ووتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص لعام 2021:

-1محرم 1443 – عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية (تم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021).
-12 ربيع الأول 1443- عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف (على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021).
-1 ديسمبر 2021- عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.
-2-3 ديسمبر 2021- عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2022:
-1 يناير 2022- عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
-29 رمضان ولغاية 3 شوال 1443- عطلة بمناسبة عيد الفطر.
-9 ذي الحجة 1443- عطلة بمناسبة وقفة عرفة.
-10-11 -12 ذي الحجة 1443- عطلة بمناسبة عيد الأضحى.
-30 يوليو 2022- عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.
-8 أكتوبر 2022- عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
-1 ديسمبر 2022- عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.
-2-3 ديسمبر 2022 – عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

 

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