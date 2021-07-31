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فيديو الإجراءات المطلوبة للتقدم والحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات

نشرت حكومة الإمارات مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
فيديو الإجراءات المطلوبة للتقدم والحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات

 نشرت حكومة الإمارات مقطع فيديو  للخطوات المطلوبة للتقدم والحصول على الإقامة الذهبية التي تتيح العمل والعيش في الإمارات لمدة 10 سنوات.

ويبين الفيديو أن المستندات المطلوبة هي جواز السفر مع نسخة من تأمين صحي ساري المفعول وترخيص مهني معتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتقديم الطلب في إمارات أبوظبي، الشارقة عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، عبر منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية(www.ica.gov.ae)، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي، (www.gdrfad.gov.ae) كما يمكن زيارة مراكز الخدمات التابعة للهيئة في جميع إمارات الدولة.

وتشير التغريدة إلى أن جميع الأطباء مدعوين للتقدم بطلب الحصول على  الإقامة الذهبية لهم ولأفراد أسرهم تقديراً لجهودهم وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة “كوفيد-19″ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها دولة  الإمارات للحفاظ على سلامة المجتمع.

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